Одна из крупнейших торговых площадок мира AliExpress, принимающая платежи за товары посредством крупнейших платежных систем, - Visa, WebMoney, стала доступна и для молдавского электронного кошелька RunPay MDL.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в представительстве этой платежной системы в РМ, это означает, что миллионы товаров по оптовым ценам стали доступны для моментальной оплаты клиентам RunPay Moldova. Это стало возможным благодаря тому, что с августа 2016 г. RunPay Moldova работает в партнерстве с известной международной системой электронных расчетов WebMoney Transfer. В результате этого партнерства кошелек RunPay MDL был интегрирован в клиентскую программу WebMoney Keeper, что в свою очередь обеспечило клиентам RunPay Moldova удобный интерфейс для леевых p2p-переводов и мгновенный, безкомиссионный обмен титульных знаков WebMoney на электронные молдавские леи. Как следствие, WebMoney предоставила молдавскому партнеру доступ к онлайн-гипермаркету AliExpress и игровым online-проектам компании Wargaming (World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes).



"Мы считаем, что такой новый способ оплаты товаров на AliExpress будет очень востребован. Добавьте к этому кошельку нашу терминальную сеть, одну из крупнейших в Молдове (более 1000 точек пополнения по всей стране), а также мгновенность этих операций, и станет понятно, что пополнить такой кошелек намного проще и быстрее, чем любой другой инструмент, используемый сейчас в Молдове для оплаты покупок в интернет-магазинах", - сказал руководитель отдела развития компании PayMaster, представляющей платежную систему RunPay в Молдове, Андрей Добров.