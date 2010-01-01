



Примэрия Кишинева и муниципальное предприятие Apa-canal намерены установить в квартирах многоэтажных домой электронные счетчики на воду, которые позволят сотрудникам предприятия на расстоянии считывать данные с них.



Как передает "ИНФОТАГ", примар Кишинева Дорин Киртоакэ сказал в пятницу на пресс-конференции, что "еще с 90-х годов существует проблема в разнице между данными на счетчике, установленном на многоэтажном доме и на счетчиках, установленных в квартирах. Разницу покрывали распределением данных на всех потребителей, и получалось, что люди дополнительно должны были оплачивать за 1-1,5 куб. м воды дополнительно, при чем как холодной, так и горячей. Аpa-canal ежегодно регистрировал потери 50 млн. леев, из которых 30 млн. распределялось потребителям и 20 оставались непогашенными".



По его слова, новые счетчики не позволят недобросовестным людям осуществлять махинации, чтобы меньше платить. После установки счетчиков разница между данными счетчика на дому и тем, что в квартире может быть максимум 0,98 кубометра.



Киртоакэ отметил, что если владелец квартиры отсутствует, но при этом счетчик регистрирует потребление воды, это станет поводом для предприятия проверить, нет ли утечки".



"У примэрии есть финансовый запас в 5 млн. леев. Также, постараемся при осуществлении проекта по обновлению системы водоснабжения, финансируемого ЕБРР и ЕИБ, сэкономить определенную часть суммы для приобретения счетчиков", - сказал градоначальник.



Он также прокомментировал журналистам возможный рост тарифов на воду.



"Если повышение и будет осуществлено, это произойдет не из-за установки нового счетчика, а в результате проведенных проверок и подсчетов, где будут результаты и аргументы необходимости в повышении. В любом случае, если и будет повышение, оно будет проводиться поэтапно", - сказал примар.



Глава Apa-canal Вероника Херца сообщила, что "в рамках первого этапа проекта планируется поменять счетчики в 100 многоэтажных домах из 260. Ежегодно планируется установка около 14 тыс. счетчиков. На осуществление проекта необходимо порядка 8 млн. леев.



По данным местных властей, аукцион на закупку счетчиков будет публичным, и пройдет в примэрии с участием всех желающих.



