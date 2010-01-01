





Общий долг АО "Молдовагаз" перед российским "Газпромом" на конец сентября 2016 г. составил 350,64 млрд. руб., сократившись за девять месяцев на 30,3 млрд.

Об этом говорится в финансовой отчетности "Газпрома". При этом, учитывая, что официальный курс обмена российского рубля к доллару США, устанавливаемый Центробанком России, равнялся на начало 2016 г. 72,8827 за $1, а в конце сентября 63,1581 руб. за $1, в долларовом выражении долг вырос за девять месяцев на $324,4 млн. (6,2%) - до $5,55 млрд.

