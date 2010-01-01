Почему вырос долг "Молдовагаз" перед "Газпромом"?
Общий долг АО "Молдовагаз" перед российским "Газпромом" на конец сентября 2016 г. составил 350,64 млрд. руб., сократившись за девять месяцев на 30,3 млрд.
Об этом говорится в финансовой отчетности "Газпрома". При этом, учитывая, что официальный курс обмена российского рубля к доллару США, устанавливаемый Центробанком России, равнялся на начало 2016 г. 72,8827 за $1, а в конце сентября 63,1581 руб. за $1, в долларовом выражении долг вырос за девять месяцев на $324,4 млн. (6,2%) - до $5,55 млрд.