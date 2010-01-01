



Группа Gas Natural Fenosa Moldova в лице компаний RED Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie начала прием заявок на поставки им электроэнергии с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в администрации группы, это связано с тем, что действующие контракты с поставщиками истекают в конце марта.



Запросы и условия участия в тендере направлены 20 компаниям, в том числе 16, зарегистрированным в Молдове, в том числе приднестровским "Молдавская ГРЭС" и "Энергокапитал". К участию приглашены украинские (ДТЭК и Донбасэнерго) и румынские (MWH Trade Invest и Petrol Bucharest Rom) компании.



Gas Natural Fenosa ожидает письма о намерениях поставщиков не позднее 26 января.



Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", Молдова производит лишь пятую часть потребляемой электроэнергии. Ранее она закупала недостающие примерно поровну у Украины и Молдавской ГРЭС. Однако с учетом кризиса в электроэнергетике Украины из-за военных действий на востоке, поставки электроэнергии в Молдову с конца 2014 г. были практически прекращены. И с апреля 2015 г. энергия закупалась только у Молдавской ГРЭС, но посредством специально созданной фирмы-прокладки "Энергокапитал", зарегистрированной в оффшоре.



В начале 2016 г. госпредприятие Energocom и Gas Natural Fenosa вновь подписали годовой контракт с "Энергокапиталом", который обязался поставлять с 1 апреля электроэнергию с Молдавской ГРЭС по $48,995 за 1 МВт/час против прежних $67,95



В конкурсе приняла участие и украинская компания ДТЭК, но победа была отдана без объяснения причин "Энергокапиталу", в числе акционеров которого и представители РМ.



Решение вызвало недоумение у специалистов, отмечающих, что власти РМ всегда выступали за диверсификацию поставок с целью обеспечения энергобезопасности государства. В 2013-2014 гг., к примеру, закупали электроэнергию как у Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской Интер РАО, так и у украинского холдинга ДТЭК.



