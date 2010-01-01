Хоть банан для нас и заморский экзотический фрукт, и ассоциируется, по большей части с африканской жарой, но едим мы его чаще всего в зимнее время. Благо, летом и осенью в Молдове и своих, местных фруктов в избытке. Кстати, вы удивитесь, но банан не является фруктом с ботанической точки зрения, это растение - трава. Поэтому и плод дерева – ягода. Интересно, чем же она полезна?

Людей привлекают вкусовые качества банана и доступная цена (если сравнивать со стоимостью плодов других экзотических растений). Бананы популярны среди мам, которые кормят ими деток, да и многие взрослые любят этот фрукт. И правильно делают, поскольку в бананах есть много полезных веществ, которые необходимы организму человека. Помимо внутреннего применения бананы используют для приготовления не менее полезных банановых масок, которые помогают заботиться о красоте нашей кожи и волос.

Влияние на здоровье

В мякоти бананов содержится много сахара, который способен утолить голод, зарядить тело энергий и улучшить работоспособность головного мозга. Этим фруктом можно устроить полноценный перекус, причем он будет намного полезнее банального бутерброда с колбасой.

В бананах содержатся также и различные витамины: А, В1, В2, РР, С, фолаты. Эти вещества необходимы для полноценного функционирования нервной и иммунной систем, органа зрения, а также для поддержания здоровья кожи и волос.

Калий, которого довольно много в бананах, полезен для мышц, головного мозга, сердца. Помимо этого, данный химический элемент способствует уменьшению отеков. Также в бананах содержатся и другие ценные вещества (кальций, железо, фосфор, магний, цинк), которые обеспечивают прочность зубов и костей, высокий уровень гемоглобина, а также нормальное протекание обменных процессов, как в детском организме, так и у взрослых людей.

Еще одним очень важным компонентом бананов являются незаменимые аминокислоты – лизин, триптофан, метионин. Они входят в состав многих белков, необходимых для полноценного развития детей, восстановления поврежденных тканей. Кроме того, эти аминокислоты участвуют в синтезе антител, большинства ферментов и гормонов. Поэтому бананы полезны и особенно необходимы людям, не употребляющим мясные продукты, рыбу, чтобы их организм не ощущал нехватку в строительном материале для синтеза важных белковых веществ.

Также в бананах содержится клетчатка и ее довольно много. То есть, употребляя эти желтые плоды, можно улучшить работу кишечника и избавиться от запоров.

Благодаря содержанию в мякоти бананов крахмала и пектина, их полезные свойства используют при гастрите. К тому же они очень мягкие, в отличие от других полезных фруктов и овощей. Рекомендуется употреблять бананы при изжоге, так как ягоды способны впитывать в себя желудочный сок, помогая выводить излишнюю кислоту из желудка.

Особенность бананов в том, что в каждом плоде присутствуют в значительном количестве эндорфины, которые еще называют «гормонами счастья». Поэтому, съев банан, вы не только получите заряд энергии и бодрости, но и значительно повысите свое настроение.

Полезны бананы и тем, у кого аллергия на определенный ряд продуктов, а также страдающим от раздражений на коже или астмой. Ведь в отличие от многих других продуктов, в которых содержатся аминокислоты, бананы не способны вызывать аллергию.

«Ягода для красоты»

Витамины, аминокислоты и минералы, содержащиеся в бананах, можно с пользой использовать и в косметических целях – для приготовления масок, укрепления волос и восстановления кожи рук.

Рецепты простых и эффективных масок из бананов для лица

Для сухой кожи – смешайте размятый банан с жирными сливками в соотношении 1:1.

Для жирной кожи – соедините банан и взбитый белок одного яйца.

Для нормальной кожи – полезен банан, взбитый с кефиром.

Против морщин – соедините пюре из одного банана, 1 желток, 1 ч.л. сметаны.

От расширенных пор и отбеливании лица при пигментации – соедините мякоть одного банана с чайной ложкой сока лимона.

Для свежести лица – смешайте пюре банана с ложкой сока апельсина или размятой мякотью цитруса.

Питательные маски из бананов для волос

Волосы также нуждаются в питании, поэтому попробуйте приготовить и для них полезную банановую маску.

Если волосы сухие, банан необходимо смешивать с оливковым маслом.

Для жирных волос подойдет сочетание банана и кефира.

А если волосы выпадают, к размятым плодам следует добавить репейное масло.

Банановая маска для устранения сухости кожи рук

Также с помощью банана можно помочь потрескавшейся или обветренной коже на руках. Для этого косметологи рекомендуют использовать смесь банана с молоком, йогуртом или сливками. К такому средству можно добавить немного меда.

Таким образом, вкусными и сладкими бананами можно не только лакомиться, оздоравливая свой организм и помогая расти детям, но и получать пользу ухаживая за кожей и волосами, даря им молодость и красоту.

Вредные свойства бананов

Плоды дерева значительно увеличивают вязкость крови, что имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что можно употреблять бананы при плохой свертываемости. Минус заключается в том, что они снижают кровеносные потоки к отдельным частям тела, то есть плоды вредны людям, страдающим от варикозного расширения вен.

Известно, что бананы также могут стать причиной возникновения метеоризма и вздутия живота. Не рекомендуется часто употреблять их тем, кто страдает язвой желудка, так как бананы способствуют ухудшению общего состояния больного.

Бананы, продающиеся довольно далеко от своего места созревания, имеют большое количество калорий, а также в них нет практически никаких полезных веществ.

Средний банан весом в 140 граммов содержит почти 120 килокалорий, в него входит больше 30 граммов углеводов, половина из которых — сахар. Из полезных веществ в банане содержится 1.5 г белка и 3 г клетчатки, что составляет 14% суточной нормы.

От места произрастания к месту продажи зеленые бананы перевозятся в защитной среде, охлажденной до 13 градусов Цельсия. Перед поступлением в магазин они дозревают в специальных газовых камерах, затем отлеживаются пару дней при нормальной температуре. Подобное искусственное дозревание приводит к тому, что определенная часть сложных углеводов, содержащихся в банане (крахмал и клетчатка) конвертируются в углеводы с высоким гликемическим индексом. По сути, это повышает содержание сахара в банане. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом и страдающим лишним весом, не стоит включать эти ягоды в свой ежедневный рацион.

Как выбрать «правильный» банан?

Понятие «правильный банан» весьма условно, поскольку многое зависит от вкусовых предпочтений человека. Так, одним людям больше нравятся маленькие сладкие плоды (бэби), другим – более крупные. Что касается степени зрелости фрукта, то спелые бананы намного слаще. Но, например, диабетикам по этой причине лучше выбирать недозревшие плоды, при этом они не должны быть совершенно зелеными. Для большей пользы от банана для детей лучше выбирать поспевшие ярко-желтые бананы, поскольку крахмал в них уже превратился в сахар, поэтому детскому организму легче будет его переварить. Однако есть несколько деталей, на которые необходимо обращать особенное внимание:

Состояние хвостика плода. Он не должен быть гнилым или заплесневевшим.

Вмятины и повреждения на кожуре. Мякоть под ними может быть испорченной.

Мелкие коричневые точечки на поверхности банана – это признак спелости плода.

Полностью зеленые бананы вызывают расстройства пищеварения.

Если купленные фрукты оказались недозревшими, не стоит расстраиваться. Их можно довести до необходимой «кондиции» в темном месте, например в кухонном шкафчике, всего за пару суток.

Как хранить бананы

Хранить бананы нужно правильно, ведь при нарушении определенных условий они быстро чернеют. Рекомендуется хранить их при температуре 20-24 градусов. Чтобы бананы дозрели, их можно аккуратно обернуть бумагой или же хранить в бумажном пакете коричневого цвета.

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