





Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) усилило контроль импорта рыбы и морепродуктов в Молдову.



Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил в среду на пресс-конференции, его директор Георге Габерь, подчеркнув, что санитарной проверке подвергается каждая партия импортируемой рыбы, тогда как прежде - каждая третья.



Это связано с тем, что в 2016 г. в агентство неоднократно поступали сигналы о некачественной рыбе. Было проведено 280 проверок, в 68,5% которых подтвердилось наличие паразитов. Продукция изъята, предприятия, причастные к ее сбыту, подверглись ветеринарно-санитарному контролю.



По словам заместителя директора ANSA Иона Тома, как правило, в импортируемой в Молдову рыбе содержится распространенный паразит из группы нематод Anisakidae, который вызывает заболевание желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто встречается в макрели, сельди, хеке и минтае.



"Личинка паразита погибает при низких температурах, поэтому при покупке замороженной рыбы риск, в принципе, исключен. А вот при приобретении свежей рыбы ее необходимо заморозить на сутки, а затем подвергнуть термической обработке при температуре не менее 60 градусов. Это стандартная гигиеническая норма для всех стран Евросоюза", - сказал он.



Справка "ИНФОТАГ": В Молдове около 4000 водоемов для разведения рыбы, из которых 395 находятся под контролем ANSA и отвечают санитарным нормам государства. В 2016 г. в страну было импортировано около 20 тыс. т рыбы.



