





Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило "потолок" розничных цен на бензин на 3,6% и на дизтопливо на 2,9%.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", цены будут действительны в ближайшие две недели - по 24 января.



Согласно принятому решению, максимальная цена на бензин Premium-95 повысилась с 17,36 до 17,99 лея за литр, а на дизельное топливо - с 15,17 до 15,61 лея. Это самые высокие значения с 2015 г.



Специалисты НАРЭ отметили, что они рассчитаны в соответствии с методологией формирования и применения цен на нефтепродукты с учетом котировок на Platts для бензина и дизтоплива. В расчет приняты и операционные издержки, связанные с импортными операциями, в том числе транспортными и страховыми расходами, а также акциз на топливо, НДС и специальная торговая надбавка, исходя из расходов и прибыли компаний.



