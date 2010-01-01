Скоро наступит самый любимый и долгожданный зимний праздник – Новый год, который по традиции принято встречать в кругу семьи и близких друзей. И хотя в новогоднюю ночь многие кафе и рестораны гостеприимно распахивают свои двери, большинство людей все же предпочитают остаться дома или отправиться в гости к друзьям. Разумеется, каждой хозяйке хочется блеснуть мастерством и порадовать собравшихся экзотическими лакомствами.

Что можно и чего нельзя

Огненный Петух один из наиболее приметных символов в восточном гороскопе. Это яркий, эмоциональный, но при этом серьезный и рассудительный знак. Для того чтобы порадовать покровителя наступающего года, следует отдать предпочтение легким, незатейливым блюдам. Угодить вкусу хозяина года не сложно, среди прочих вкусностей на праздничном столе должны присутствовать:

- выпечка из различных видов муки;

- овощи, в виде красиво сервированной нарезки или салата;

- зелень;

- пророщенное зерно в красивом блюдце.

В главную ночь года придется отказаться от курятины, ее приготовление определенно огорчит пернатого властелина. Еще одним запретным блюдом в новогоднем меню станут куриные яйца. Но пугаться этого не стоит, ведь, во-первых, не нужно их использовать только в явном виде (фаршированные, в виде снеговиков на шпажках и др.), а во-вторых, их можно заменить перепелиными. Добавлять яйца в новогодние блюда не запрещается. А вот рыба и морепродукты придутся Петуху по вкусу.

Как угодить властелину года?

Акцент необходимо сделать на разнообразии и не гнаться за большим обилием еды. Как минимум, стоит запланировать приготовление следующих блюд:

закуски — на этот раз можно уйти от традиционных бутербродов и удивить собравшихся необычными, яркими канапе и тарталетками;

салаты – разноцветные ингредиенты являются главным условием праздничного салата, интересным решением станут порционные салаты-коктейли;

горячие блюда – мясные и рыбные кулинарные шедевры украсят стол и позволят проявить фантазию в приготовлении;

десерты – этот пункт меню позволят хозяйкам проявить весь свой кулинарный талант, пироги, торты и пирожные с обилием крема и фруктов, непременно придутся по вкусу эксцентричному властелину года.

напитки – несомненно, лучшим выбором для грядущего торжества станут коктейли. Легкие и яркие, с алкоголем или без, праздничные коктейли обязательно придутся по вкусу всем гостям.

Огненный властитель года не любит тяжелую и вредную пищу, поэтому следует отказаться от жирных, жаренных или соленых блюд. Крепкий алкоголь также должен подаваться в умеренных количествах.

Сервируем по-деревенски

Необходимо уделить внимание сервировке стола на Новый год 2017. Для того чтобы задобрить пернатого господина нужно использовать деревенские мотивы в оформлении застолья. Подойдут деревянные предметы декора, солонки, подсвечники или посуда, старинные салатницы и льняные скатерти. Создать нужную атмосферу помогут также плетеные корзинки, наполненные ароматными булочками, декоративные изделия с соломой, а также букетики с сухими цветами и ягодами.

Кроме деревянной посуды для празднования подойдут стеклянные и фарфоровые изделия, не следует использовать пластик и другие искусственные материалы. Праздничный новогодний стол должен быть сервирован в красной, синей и зеленой цветовой гамме. Яркие акценты могут быть сделаны оранжевым, желтым и коричневым цветами.

Необычные закуски – главная «фишка» 2017

Украшением стола в грядущую праздничную ночь станут закуски из овощей и сыра. Для подачи закусок можно использовать не только хлеб, кулинарные изделия можно сервировать следующим образом:

тарталетки – красивая корзиночка из песочного теста, поможет не только оформить закуску, но и придаст ей пикантный вкус, кроме этого праздничные тарталетки очень удобно держать в руках;

листья салата – для того чтобы порадовать Петуха следует использовать как можно больше зелени в угощениях, поэтому полезные и легкие салатные листочки придутся как нельзя кстати;

маца – пресное тесто, которое является традиционным блюдом еврейской кухни и отлично сочетается со всеми продуктами;

фигурные «формочки» из овощей — овощи являются не только удобным и красивым, но и полезным и низкокалорийным вариантом подачи закуски.

Для активной вечеринки отлично подойдут небольшие канапе. Это очень удобный вид перекуса для гостей, которые большую часть праздничного застолья проводят в танцах. Соорудить канапе не сложно, для этого понадобится определенный набор продуктов, которые можно комбинировать в зависимости от вкусовых предпочтений.

Обычно для приготовления используют:

твердые сорта сыра;

колбасу, ветчину;

вяленую рыбу;

оливки и маслины;

хлеб, батон;

фрукты и овощи.

Выбранные ингредиенты следует нарезать небольшими кусочками одинакового размера и проткнуть деревянной зубочисткой. Более экзотичным вариантом приготовления канапе являются различные паштеты, соусы и сливочный сыр на кусочке жареного хлеба. Их можно очень интересно украсить, используя зелень, маслины, помидоры черри, грибы и специи. Готовые канапе нужно выложить на плоский поднос и предоставить гостям возможность наслаждаться легкой и красивой закуской.

Салат в бокалах

Салаты являются важным пунктом новогоднего меню и год Петуха не исключение. Какие лучше? Разумеется салаты-коктейли. Их главной особенностью является красивое оформление. Такие салаты подаются в бокалах, заполненных слоями из различных ингредиентов. Соус обычно присутствует только на верхнем слое, обеспечивая привлекательный внешний вид данному блюду. Удобная подача позволяет гостям наслаждаться индивидуальным угощением и не тянуться за своей порцией в общую салатницу.

Основой для таких салатов на Новый год 2017 может быть мясо, овощи, фрукты или морепродукты. Одним из самых популярных является салат с креветками.

Рецепт. Для его приготовления понадобятся: креветки, сливки, зубчики чеснока, соль, черный перец, листики салата, зелень.

Креветки кладем на разогретую сковородку, смазанную оливковым маслом, и немного обжариваем, затем добавляем к ним сливки 30% жирности, соль, перец и чеснок. Тушим под крышкой 5-7 минут. В порционные бокалы для салата кладем мелко нарезанные листья салата, на них выкладываем креветки, посыпаем все рубленой зеленью.

Украсить салат-коктейль можно ломтиком лимона и большой королевской креветкой, которую можно повесить на край бокала таким образом, чтобы она напоминала петушиный хвост. Это блюдо станет украшением новогоднего стола.

Что на горячее?

Питательные и низкокалорийные блюда станут хорошим выбором для грядущего застолья. Так как диетическое мясо курицы исключаются, а мясные деликатесы являются достаточно тяжелыми, лучшим вариантом для горячего будет рыба и морепродукты. Быстрый и изысканный рецепт запекания семги, придется по вкусу даже самому капризному гостю и сэкономит хозяйке массу времени.

Рецепт. Потребуется 1 килограмм филе семги. Смазываем маслом форму для запекания и кладем в нее порционные кусочки рыбы. Далее следует подготовить соус. Для этого используются не очень жирные сливки, можно взять 10%, в количестве 300 мл. В сливки добавляем приправы по вкусу и заливаем полученным соусом рыбу. Сверху аккуратно раскладываем тонкие колечки репчатого лука и посыпаем блюдо тертым сыром.

Температура в духовке должна быть 180 градусов, время приготовления — 30 минут. Горячее блюдо можно подавать к столу, украсив его ломтиком лимона и оливками. Для того чтобы порадовать покровителя года, на гарнир можно приготовить картофель, как истинный деревенский житель, Петух обязательно оценит это угощение.

Десерт в студию!

Ни одно праздничное застолье не обходится без десертов, поэтому их также рекомендуется внести в новогоднее меню. Одно из самых интересных блюд из творога, изумительный десерт бланманже. Готовится он без выпечки и включает совсем немного ингредиентов:

творог – 250 грамм;

молоко – 100 грамм;

желатин и ванилин – 1 пакетик;

сметана – 100 грамм;

сахарная пудра – 100 грамм;

консервированный ананас – 100 грамм.

Рецепт. Для приготовления пакетик желатина нужно смешать с молоком и на некоторое время оставить, достаточно будет 15 минут. В это время следует приготовить творожную массу, блендером взбить творог и сметану. К полученной однородной массе добавить ванилин и сахарную пудру. Набухший желатин следует нагреть, но не доводить до кипения и соединить с остальными составляющими. Добавить нарезанный небольшими кубиками ананас и все хорошо перемешать. Полученный состав разложить в небольшие формочки и поместить в холодильник для застывания. Блюдо будет готово через 5-6 часов.

Если же вы хотите чего-нибудь более изысканного – праздничный чизкейк это то, что нужно в год Петуха. Этот творожный пирог очень популярен, благодаря своему уникальному вкусу. Его можно приготовить без выпечки легко и быстро.

Рецепт. Вначале нужно приготовить основу, для этого 300 грамм печенья, лучше всего подойдет песочное, измельчаем и соединяем с растопленным сливочным маслом;

форму для пирога выстилаем специальной бумагой и формируем в ней корж из печенья;

далее смешиваем пакетик желатина и пол стакана молока и на некоторое время забываем про него;

творог хорошо перемешиваем со сгущенным молоком;

разбухший желатин нагреваем до растворения и выливаем в творожную массу, все тщательно перемешиваем;

выкладываем полученный состав на корж, накрываем форму и отправляем охлаждаться на несколько часов.

Украсить готовое лакомство можно растопленным шоколадом, фруктами и листочками мяты.

Это примерное меню на Новый год 2017 — что готовить на год Петуха каждый определяет самостоятельно исходя из своих вкусовых предпочтений. Главное не бояться экспериментировать, вносить новые элементы в известные блюда и проявлять фантазию.

Подготовлено по материалам Интернет-СМИ.