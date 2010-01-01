15 декабря во всех странах отмечается Международный день чая. И хотя наша маленькая Молдова не входит в список мировых производителей чая, тем не менее, чай у нас пьют так же часто, как и кофе . И, при этом, нередко спорят - какой же чай лучше, чёрный или зелёный? Попробуем разобраться, как складывались наши предпочтения относительно чая.

«Чайная история»

Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Трудно даже представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император почти 5 тысячелетий тому назад! В 400–600 годах н.э. в Китае возрастает интерес к чаю, как к лечебному напитку, в связи с чем развиваются процессы культивации растения.

Есть страны, которые любят кофе, и страны, которые любят чай. Это разделение было заложено столетия назад. Как пишет в книге «Чай» знаменитый исследователь гастрономических традиций В.Похлёбкин, в Западную Европу чай впервые завезли из Китая в 16-м веке, но модным среди европейского дворянства он стал примерно на век позже, когда в 1664 году Ост-Индская компания прислала в подарок английскому королю два фунта чаю как величайшую редкость. Сначала обычай чаёвничать утвердился при английском дворе, а в начале XVIII века чай начал распространяться среди мелкого дворянства и купечества. Из Англии мода на чай стала проникать и в другие страны Европы – но это по-прежнему была мода для знати и людей состоятельных.

Мода эта плохо прижилась в странах, которые впоследствии стали «кофейными»: среди них Франция, Испания, Италия, Австрия и Германия. Там чай натолкнулся на сильную конкуренцию кофе и какао. И то и другое привозили из заморских колоний Бурбонов и Габсбургов, различные ветви которых правили в странах Южной и Центральной Европы. Особенно закрепился в этих странах кофе, завезённый в Европу ещё за сто с лишним лет до появления чая и успевший войти в привычку, по крайней мере, трёх поколений дворянства и бюргерства. Не последнюю роль сыграло то, что кофе шёл из рабских колоний и стоил относительно мало, а Китай продавал чай недёшево, и притом в ограниченных количествах, предпочитая основных своих торговых партнёров - Англию и Голландию (там чай начал распространяться прежде всего).

В Россию чай пришёл через Сибирь и при российском дворе появился даже раньше, чем при английском: в 1638 году чай привёз посол Василий Старков как подарок от одного из западномонгольских ханов. И царь Михаил Фёдорович, и бояре чай распробовали, и его стали регулярно поставлять в Москву. А спустя всего какие-нибудь 30 лет этот напиток проник в городские «низы» и уже продавался на рынке в обычных лавках.

Может, чайку?

Сегодня чай остаётся самым потребляемым напитком не только в России, но и на всем постсоветском пространстве (не считая, может быть, воды). Пьют его по-разному. Некоторые любят чай с сахаром и лимоном - на Западе его называют «чаем по-гагарински» - якобы первый космонавт, будучи на приёме у английской королевы, попросил именно такого чаю. Кто-то пьёт со сливками или молоком, а кто-то - с печеньем, вареньем и баранками (кстати, длительное чаепитие с многочисленными десертами – это обычай, доставшийся нам от московских купцов, которые таким образом демонстрировали своё богатство, а также обилие свободного времени). А кто-то считает, что конфеты, сахар, лимон или молоко – это от лукавого, и чай не нуждается ни в каких добавлениях, будучи прекрасен сам по себе (и это – подход, близкий к китайскому, где чай считают настолько тонким и изысканным, что ради него устраивают целую церемонию).

Помимо вкуса чай ценят за многочисленные полезные свойства: он богат антиоксидантами – а это значит продлевает молодость, имеет антибактерицидный эффект, нормализует пищеварение, работу почек, печени, сердца, расширяет сосуды, устраняет спазмы, стимулирует дыхательную деятельность… Всё это позволяет говорить о том, что чай – не просто ежедневный напиток, но и средство профилактики многих заболеваний.

Чёрный или зелёный?

Вопрос в том, какой чай выбрать. У нас распространение получили три классификации: зелёный, чёрный и «нечайный» чай (ройбуш, каркаде, любой другой травяной чай).

Самым популярным остаётся чёрный чай - ферментированный. Так сложилось исторически: этот сорт чая не подвергался большим изменениям и порче при его транспортировке. Между тем, в Китае такой чай именуют не чёрным, а красным – за красновато-оранжевый настой.

Чёрный чай называют менее полезным, чем зелёный, поскольку во время процедуры ферментации он теряет ряд своих уникальных свойств – но не целиком. Считается, что 3-4 чашки черного чая, выпитые за день, снижают риск развития сердечнососудистых заболеваний: в черном чае содержатся витамины группы B, витамины P и PP, которые благотворно сказываются на тонусе сосудов и капилляров. Также в чёрном чае больше дубильных веществ, благодаря чему он помогает при желудочных спазмах. Он останавливает тошноту, укрепляет иммунитет, бодрит и поднимает настроение.

Людям, страдающим пониженным давлением, черный чай подходит больше, чем зеленый. При этом его не советуют употреблять людям, больным глаукомой – чёрный чай поднимает глазное давление. Пить его в ограниченных количествах следует беременным, людям с гипертонией и аритмией, варикозом и атеросклерозом.

Зеленый чай не проходит процедуру ферментативного окисления и считается более полезным. В него входят витамины A, B, B1, B2, B15, C, P а также фтор, калий, медь, цинк и множество других веществ (всего их около 300, и часть соединений не изучена до сих пор).

Именно зеленый чай – источник антиоксидантов, препятствующих старению. А ещё он выводит токсины, снижают возможность развития онкологических заболеваний, с помощью йода гармонизирует работу щитовидной железы, бодрит – и делает это мягче кофе, поскольку содержащийся в зелёном чае кофеин уравновешивается присутствием таурина. Зелёный чай способствует здоровью зубов и десен, укрепляет мужское здоровье, играет роль противовирусного и противогрибкового средства, а также ускоряет обмен веществ (собственно, поэтому его рекомендуют худеющим).

Значит ли это, что зелёный чай лучше чёрного? Нет, потому что у зеленого чая тоже есть противопоказания. Его употребление следует контролировать гипертоникам, больным гастритом и язвенной болезнью желудка (может появиться изжога).

Да и полностью здоровому человеку надо соблюдать меру и не выпивать более 3-5 чашек в день. Неумеренность может спровоцировать перепады артериального давления, гиперактивность и нарушения сна.

Поэтому нельзя с уверенностью сказать, какой чай лучше – ферментированный или неферментированный: это дело вкуса и состояния здоровья. Сегодня многие любители чая помимо «заварки» добавляют в полюбившийся напиток лук, имбирь, специи или дольки апельсина. Некоторые народы варят чай на молоке... Многие страны имеют свои традиции чаепития, но неизменно одно - чай продолжает оставаться одним из самых любимых напитков на земле.

Цитата

Чай освежает тело, укрепляет дух, смягчает сердце, пробуждает мысли, прогоняет леность

(Авиценна)

По материалам сайта журнала «Здоровье»