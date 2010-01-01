Выбор одежды для зимы очень большой – шуба, дубленка, теплое пальто. Но в современном гардеробе есть еще одна очень полезная вещь – пуховик.

При покупке пуховика нужно понимать, что он потребует от потребителя тщательного ухода и, соответственно, некоторых инвестиций времени и денег. Да, хотя пуховик достаточно неприхотлив, время от времени за ним нужно ухаживать: чистить верх и «внутренности» при повседневной носке, а также перед длительным хранением. Сегодня «Труд 7 Молдова» расскажет о том, как это сделать правильно.

Когда и чем стирать пуховик

Пуховик стирают в двух случаях. Когда он загрязнился, а также когда закончился сезон и нужно убрать пуховик для хранения до следующего сезона.

Стирать пуховку не просто, т.к. пух имеет свойство накапливать пыль, комковаться при намокании. Он хорошо впитывает и плохо отдает моющие средства.

Чистить или стирать пуховик нужно полностью согласно потребительской инструкции приложенной к изделию. Там, возможно будет указана, как ручная, так и машинная стирка. Так, например, может быть написано: «Стирать руками или в стиральной машине в холодной воде. Детергент мягкий. Запрещается отбеливать. Утюжить при низкой температуре».

Следует иметь в виду, несмотря на то, что некоторые пуховики допускают машинную стирку, лучше стирать пуховик вручную при температуре 30-40 градусов. Пуховики нельзя замачивать, не стоит отжимать и гладить.

Чтобы не напортачить (например, при неумелой сушке поверхность пуховика может покрыться грязно-желтыми разводами), лучше всего отдать пуховик в химчистку. Но стоимость десятка химчисток практически равна стоимости пуховика, и требуемый результат при этом не гарантирован. К тому же на некоторых изделиях может иметься предупреждение: «химчистка запрещена».

Некоторые пуховки наоборот предпочтительнее подвергать химчистке, потому что после домашней стирки такая ткань может потерять влагозащитные свойства. Многие современные химчистки используют уже не сухую, а мокрую чистку «акваклин», которая представляет собой деликатную стирку со специальными моющими средствами, не содержащими ни щелочей, ни кислот. При этом применяются специальные добавки, которые сохраняют цвет изделий, защищают их от усадки, деформации и сваленности пуха, эффективно и деликатно чистят меховую отделку. Сушат пуховики в условиях химчистки в сушильном барабане и сушильной камере так, чтобы не было затеков на ткани и сам пуховик имел правильную форму.

Некоторые пуховки светлых тонов приходиться стирать 1 раз в 2-3 недели, и, конечно, при этом необходимо заботиться о деликатности стирки.

Не стоит стирать пуховку обычным стиральным порошком. Хотя особого вреда он не принесет, но его (также как обычное мыло) очень сложно выполаскивать из пуха. На пуховке могут остаться разводы, а сам он слипнется и собьется в комки.

Лучше всего использовать жидкое средство для стирки (в том числе жидкое мыло), а еще лучше специальный раствор для пуховых изделий. Про такие средства всегда можно спросить у консультантов в магазине бытовой химии.

В частности существуют специальные «Средство для стирки изделий из пуха и пера» (не повреждает волокна, не изменяет оттенок, интенсивность окраски изделия, не допускает появления желтых пятен и разводов на белых пуховиках, сохраняет воздухопроницаемость и жировое покрытие пуха, предохраняет пух от ломкости, скатывания).

Как подготовить пуховик к стирке

Прежде чем начать стирку, нужно застегнуть все молнии, застежки, липучки, пуговицы и т.д., чтобы исключить возможность деформирования молний или ткани возле пуговиц. Также нужно отстегнуть капюшон и мех. Вынуть все из карманов.

Стоит вывернуть пуховик наизнанку.

Пуховики с натуральным наполнителем не замачивают. Изделия из синтепона можно полностью замачивать.

Ручная стирка пуховика

Если загрязнение незначительно, то потребителю можно воспользоваться специальным пятновыводителем и постирать пуховик руками.

Чаще всего пачкаются манжеты, карманы, бок, о который трется сумка, и воротник. Чтобы их очистить, нужно нанести на ткань немного мягкого шампуня или хозяйственного мыла, слегка намочить и потереть рукой или щеточкой загрязненные места. Далее пену тщательно смывают мокрой тряпочкой.

Для того чтобы постирать пуховик целиком с внешней стороны, его нужно повесить его на плечики или на веревку над ванной, полностью намылить ткань, а затем смыть пену водой из душа. В таком случае пуховик из водоотталкивающей ткани станет чистым сверху и не промокнет внутрь – пух не собьется в комки, и сушить его долго не придется.

Полностью пуховик стирается в теплой воде мягкими, не резкими движениями. После ручной стирки отжимается и сушиться также как и после машинной стирки.

Машинная стирка пуховика

Перед машинной стиркой (без замачивания), используя пятновыводитель и щетку, потребителю стоит обработать особо загрязненные места.

В барабан стиральной машины загружается только один пуховик.

Температура воды для стирки – до 30 градусов.

Режим стирки – деликатный (с самыми малыми оборотами).

Вместе с пуховиком в стиральную машину рекомендуется поместить 3 специальных (или обычных для большого тенниса) мячика, которые помешают пуху сбиться в комки при стирке и при отжиме.

Как полоскать пуховик

Прополаскивают пуховик несколько раз (желательно не меньше трех раз).

Особо тщательно полощут при первой стирке, потому что технология пошива пуховиков предполагает наличие внутри них производственной пыли, которую при первой стирке нужно тщательно выполоскать.

Также тщательно нужно полоскать потребителю пуховик, если его стирали обычным стиральным порошком.

Как отжимать пуховик

Лучше всего пуховик не отжимать, а достать его мокрым, и, положив на специальную сетку или доску для ванны, дать стечь. Но не нужно не отжатый пуховик вешать на плечики, т.к. в таком случае пух собьется внизу куртки и к тому же там останется желтая полоса от воды.

При отжиме в стиральной машине устанавливают бережный режим стирки (на самых малых оборотах стиральной машины).

Во время отжима в стиральной машине в ней оставляют теннисные мячи, которые не дадут пуху сбиться в комки.

Как сушить пуховик

Сушить пуховик в стиральной машине потребителям не рекомендуется. Если все-таки выбран этот метод сушки, то во время процесса опять же используются теннисные мячи, которые будут взбивать пух.

Процесс машинной сушки может длиться до двух часов. После того как пуховик вынут из сушильного барабана, стоит его еще посушить в вертикальном положении на плечиках при комнатой температуре, чтобы он окончательно потерял всю влагу и принял прежнюю форму.

Нельзя сушить изделие на одеяле и полотенце, так как в таком случае не происходит свободной циркуляции воздуха.

Не стоит класть пуховик на отопительные приборы или использовать фен, т.к. от горячего воздуха перо может стать ломким, а ткань потерять цвет.

Во время сушки пуховик нужно периодически снимать с плечиков и встряхивать, как подушку, чтобы наполнитель не слип и не съехал в одну сторону. Чем чаще и энергичнее (но не чересчур!) пуховик встряхивается, тем лучше он выглядит после стирки.

Иногда мокрые перья неприятно пахнут, но после того как пуховик высохнет, запах исчезает.

После того как пуховик окончательно высох, нужно его еще раз хорошенько встряхнуть, прежде чем отправить на хранение или надеть на себя.

Химчистка пуховика

Многие предпочитают сдать пуховик в химчистку, и это, безусловно, правильное решение. Но если ее нет рядом, то невольно задумаешься о времени – нужно отнести и еще, как правило, отстоять в очереди, и потом через несколько дней повторить всю процедуру, забирая почищенное изделие.

К тому же, стирка дома обходится потребителям в стоимость моющего средства. В химчистке стоимость очистки пухового изделия в зависимости от размера и фасона стоит в диапазоне 300-600 леев. Так что если вы хотите сэкономить, то химчистка вам в этом не поможет.

Как хранить «китайца»

Хранят пуховик, как и шубы, на плечиках в хлопчатобумажном чехле (не в полиэтиленовом пакете!) в расправленном виде, с застегнутыми пуговицами и молниями, в сухом проветриваемом помещении без доступа солнечных лучей (в темном шкафу) вдали от отопительных приборов без доступа какого-либо специфического запаха, который может впитаться в одежду.

Не рекомендуется складывать или скручивать пуховик.

Прежде чем убрать пуховик на хранение, его обязательно нужно почистить (постирать) и хорошенько высушить.