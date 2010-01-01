Ряд потребителей теплоэнергии будут оштрафованы «Термоэлектрикой», если они не будут оплачивать ежемесячно счет за отопление в полном объеме.

Это решение принято правительством по инициативе предприятия «Термоэлектрика». Так, среди тех, кто обязан оплатить счет за отопление в полном объеме до даты, указанной поставщиком, числятся экономические агенты и бюджетные учреждения: школы и детские сады, уточнил для noi.md представитель пресс-службы ОАО «Термоэлектрика». В противном случае, эти потребители будут выплачивать пеню, которая будет начисляться с первого дня просрочки. В эту категорию не входят рядовые потребители, то есть жильцы квартир. Тем не менее, потребители должны оплачивать теплоуслугу по частям вплоть до 1 августа каждого года.

Сумма штрафа не должна превышать годовую процентную ставка по кредитам, которая в этом году составляет 13,55%. Если потребитель должен заплатить по счету одну тысячу леев, то сумма штрафа за один месяц задержки составит 11,51 леев (1000 леев × 0,03712% в день × 31 день).

Напомним, что в сентябре «Термоэлектрика» повысила тариф на тепловую энергию на 8,2%, так что теперь 1 Гкал стоит 1068 леев.