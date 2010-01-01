Молдова и Грузия подписали сегодня два важных документа для расширения двусторонних связей, передает NOI.md.

В частности, в присутствии премьер-министров двух стран Павла Филипа и Георгия Квирикашвили в Тбилиси стороны подписали Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, а также Программу сотрудничества между Министерством образования, культуры и исследований Молдовы и Министерством культуры и защиты памятников Грузии на 2018-2021 гг.

Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы была подписана Молдовой и Грузией с целью поддержки развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран и стимулирования инвестиций в национальные экономики.

В этом контексте Павел Филип и Георгий Квирикашвили отметили активный диалог предпринимателей двух стран, в том числе участие 27 молдавских компаний на форуме «Tbilisi Belt and Toad Forum 2017».

Также оба премьер-министра объявили, что в следующем году Кишиневе будет организовано мероприятие с участием бизнесменов из Молдовы и Грузии.

В то же время, молдо-грузинское сотрудничество в области культуры и образования будет активизировано благодаря подписанию Программы сотрудничества между Министерством образования, культуры и исследований Молдовы и Министерством культуры и защиты памятников Грузии на 2018-2021 гг.

Документ предусматривает укрепление межвузовских отношений, поощрение академической мобильности студентов и преподавателей и совместное участие в европейских исследовательских и инновационных программах.

В настоящее время между правительствами Молдовы и Грузии подписано более 30 двусторонних соглашений в различных областях сотрудничества.