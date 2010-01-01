Молдавское правительство должно будет выполнить в общей сложности 28 условий, чтобы получить макрофинансовую помощь в размере 100 миллионов евро, отмечает Noi.md.

Об этом сообщил министр финансов Октавиан Армашу после еженедельного заседания ДПМ. Среди выдвинутых условий числится продвижение расследования кражи в банковском секторе. Армашу отметил, что все взятые обязательства могут быть достигнуты только при политической поддержке парламента. По его словам, макрофинансовая помощь запланирована на следующий год, а сумма в 100 млн. евро будет выделена Молдове тремя траншами.

«За каждый транш есть от 8 до 10 действий, всего 28 действий. Деньги будут выделены по мере осуществления этих действий. Цели, согласованные с ЕС, точно такие же, как и в правительственной программе реформ: реформирование государственных институтов, улучшение бизнес-среды, борьба с коррупцией и отмыванием денег, улучшение ситуации в банковской системе и даже действия по возврату средств, украденных в трех банках», – уточнил Армашу.

Министр заявил, что партнеры по развитию ждут от властей Молдовы конкретной стратегии возврата денег. «Нам нужно получить последний отчет Kroll, а на его основе мы разработаем стратегию возврата средств и займемся ее реализацией», – добавил Армашу.

Однако министр объяснил, что макрофинансовую помощь не следует путать с бюджетной поддержкой секторальных реформ. Эти деньги выделяются в виде грантов и выплачиваются в зависимости от оценки реформ.

«К концу года планируется выделить бюджетную поддержку в размере 21,5 млн. евро для четырех программ: либерализация виз, либерализация торговли, реформа государственных финансов и реформа полиции, осуществленных в 2016 году и оцененных ЕС. Мы рады отметить, что правительство сделало свою работу и выполнило условия», – подчеркнул министр финансов.