В рамках председательства Австрии в ОБСЕ 27 и 28 ноября в Вене прошло еще одно официальное заседание Постоянной конференции по политическим вопросам в процессе приднестровского урегулирования в формате переговоров «5+2».

Пресс-служба ОБСЕ опубликовала протокол, подписанный по итогам встречи. В документе отмечается уже достигнутый прогресс в переговорах Кишинева и Тирасполя и указаны следующие шаги. Стороны договорились подписать до конца февраля 2018 года соглашение о нейтральных номерных знаках для приднестровских автомобилей, с которыми они смогут выезжать за рубеж. Для решения проблемы уголовных дел, заведенных в Кишиневе на приднестровских чиновников, и разработки механизма гарантий выполнения договоренностей, сроки указаны более расплывчато. Результаты по этим направлениям планируется достичь «в течение 2018 года».

Участники заседания приветствовали прогресс, достигнутый в последнее время в диалоге между Кишиневом и Тирасполем, отметив договоренности об открытии движения по мосту «Гура Быкулуй – Бычок», апостиляции дипломов, выданных в приднестровском регионе, обеспечении нормального функционирования молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, восстановление телефонной связи между двумя берегами Днестра, обеспечение свободного доступа к сельскохозяйственным угодьям, расположенным за трассой «Тирасполь-Рыбница».

В документе также говорится, что участники встречи высказались за «ритмичную работу переговорного процесса на всех уровнях». Ранее Тирасполь и Москва выражали недовольство «затягиванием» организации очередного раунда переговоров: до нынешней встречи в Вене участники формата «5+2» не собирались почти полтора года.

Еще в протоколе говорится, что стороны продолжат работать над вопросами «в интересах людей в социально-экономической и социальной сфере». О том, чтобы начать обсуждение статуса Приднестровья, в документе ничего не говорится. Хотя на пресс-конференции по итогам раунда молдавский вице-премьер Георгий Бэлан говорил, что, договариваясь по социально-экономическим проблемам, стороны шаг за шагом приближаются к главному вопросу — о статусе Приднестровья.

По словам спецпредставителя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма, год австрийского председательства в организации показал важность работы на трех уровнях переговорного процесса — экспертных групп сторон, прямого политического диалога руководителей и совместных усилий посредников и наблюдателей формата «5+2».

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан тоже отметил важность «личной вовлеченности лидеров обеих сторон в течение последних двух месяцев». Под лидерами, судя по всему, имеются в виду глава Приднестровья Вадим Красносельский и молдавский премьер Павел Филип. Скэнлан отметил их встречу на мосту у сел Гура Быкулуй и Бычок на церемонии открытия движения по мосту, где «оба лидера заявили прессе о своей приверженности обеспечению дальнейшего прогресса в процессе урегулирования».

Источник: NewsMaker