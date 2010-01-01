В Молдову не впустили участников форума делового сотрудничества «Москва-Бельцы-Молдова», прибывших в кишиневский аэропорт из Москвы. В погранполиции утверждают, что они не смогли объяснить цель своего визита в страну. Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый назвал действия молдавских властей «беспределом».

Об этом Усатый заявил на пресс-конференции. Он также рассказал о цели визита российской делегации. «Все знают о сотрудничестве Бельц с Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Правительство Москвы предложило за свой счет провести в Бельцах форум делового сотрудничества. В делегации были чиновники из правительства Москвы, в том числе начальник управления ЖКХ Западного округа и другие специалисты», — сказал Усатый. Он добавил, что члены делегации приехали, чтобы обучать молдавских мэров. По его словам, на форум в Бельцах приглашали всех мэров, независимо от их партийной принадлежности.

Блокирование российской делегации в Кишиневском аэропорту Усатый назвал «беспределом».

По информации погранполции, десять граждан России, прилетевших утром 22 ноября в международный аэропорт Кишинева, не впустили в страну, потому что они не смогли объяснить цель своего визита. В пресс-сообщении погранполиции также отмечается, что у пограничников не было данных о том, что россияне входят в состав какой-либо делегации, при этом они не смогли предоставить необходимые в связи с этим документы из министерства иностранных дел и евроинтеграции.

Форум делового сотрудничества «Москва-Бельцы-Молдова» запланирован на 23-24 ноября в Бельцах.

Источник: NewsMaker.md