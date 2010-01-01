Кабинет министров утвердил 21 ноября проект госбюджета на 2018 год. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 36,6 млрд леев, а расходы — 42,3 млрд леев. Дефицит, таким образом, составит 4,7 млрд леев. Правительство планирует в следующем году ощутимо увеличить инвестиции и социальные расходы, в том числе зарплаты учителей.

Представляя законопроект, министр финансов Октавиан Армашу отметил, что со следующего года вступают в силу новые нормы, в соответствие с которыми дефицит не может превышать 2,5% ВВП. «Мы выполнили эту норму. В то же время закон позволяет увеличить дефицит за счет инвестиций из внешних источников. Поэтому в следующем году дефицит составит 4,7% от ВВП, из которых 2,2% — инвестиции из внешних источников», — отметил Армашу. Дефицит планируется покрыть за счет внешних и внутренних источников: доходов от приватизации и ликвидации трех банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank).

Доходы в следующем году, по словам Армашу, вырастут на 2,8 млрд леев. Рост доходов, по расчетам минфина, обеспечат увеличение налогов и сборов, а также грантов. Расходы вырастут на 3,5 млрд леев и составят 41,3 млрд леев. Расходы, по словам Армашу, вырастут за счет новых инвестиционных и социальных проектов правительства.

Отдельно глава минфина остановился на образовании. Он подчеркнул, что в бюджете предусмотрено серьезное увеличение расходов на эту сферу. В частности, с 1 сентября вырастут зарплаты преподавателей, а для молодых учителей снизится нормы нагрузки. На улучшение питания учащихся минфин предлагает направить 60,4 млн леев, на открытие новых групп в детсадах и спортшколах — 63,8 млн леев и 15,8 млн леев — на увеличение стипендий учащихся и студентов.

Расходы на инвестиционный проекты, по словам Армашу, запланированы в сумме 4,3 млрд леев — на 2,1 млрд леев больше, чем в этом году. В частности, на ремонт и поддержание качества республиканских дорог уйдет 2,3 млрд леев, местных дорог — 126 млн леев. Также правительство планирует потратить 133 млн леев на строительство тюрьмы в Кишиневе и 115 млн леев — на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства.

В проекте также даны прогнозы на ближайшие три года. Предполагается, что ВВП будет расти на 3-4% в год. Средний курс доллара в следующем году составит 17,68 леев за $1, а к 2020 году курс вырастет до 18,50 леев.Инфляция в 2018-2020 годах прогнозируется на уровне 4,3%-4,9%. Экспорт, по мнению минфина, ежегодно будет расти на 6,7%, а импорт — на 6%. Таким образом, дефицит внешней торговли увеличится с $2,6 млрд в следующем году до $2,9 млрд в 2020 году. Средняя зарплата за три года вырастет на 1795 леев и составит 7250 леев.

Общие доходы национального бюджета, по планам минфина, составят 57 млрд леев. Кроме госбюджета, он включает бюджет социального страхования — 19,3 млрд леев, местные бюджеты — 13,7 млрд леев и бюджет фонда медстрахования — 6,7 млрд леев. Расходы национального бюджета запланированы на уровне 61,7 млрд леев: из них 19,3 млрд леев — на госсоцстрах, 6,7 млрд леев — на медстрах и 13,7 млрд леев — трансферы в местные бюджеты.

Источник: NewsMaker