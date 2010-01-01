В среду, 15 ноября, на своём пленарном заседании Европейский парламент (ЕП) утвердил рекомендации, предложенные Комиссией по иностранным делам, адресованные Европейской комиссии и Совету и относящиеся к Саммиту Восточного партнёрства (ВП), который пройдёт в Брюсселе 24 ноября этого года. Выступая на пленарном заседании, вице-председатель Комиссии по иностранным делам, евродепутат Анди Кристя подчеркнул, что спустя три года после подписания Соглашений об ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией, подход Евросоюза к Восточному партнёрству требует новой динамики, передаёт IPN.

«Пришло время принять к сведению разный выбор, сделанный шестью странами Восточного партнёрства, и действовать. Мы больше не можем игнорировать пропасть и расхождения, присутствующие между различными желаниями и устремлениями восточных соседей ЕС. Три подписавших Ассоциацию страны, Республика Молдова, Грузия и Украина, демонстрируют прогресс на пути европейских реформ, они сделали чёткий стратегический выбор в пользу ЕС и обладают политической волей для продвижения вперёд. Они являются частью Европы. Брюссель нуждается в амбициозном видении относительно восточных государств, он должен больше делать для тех из них, кто решил стать ближе к нашим ценностям и соблюдает обязательства, принятые на себя в рамках Соглашений об ассоциации с ЕС”, - заявил евродепутат.

В опубликованном на сайте Европарламента пресс-релизе содержится рекомендация продолжить углубление сотрудничества со странами Восточного партнёрства. Основное внимание при этом уделяется Украине, Грузии и Молдове – трём странам, за последний период достигшим большого прогресса в сотрудничестве с ЕС.

В верхней части списка рекомендаций находится создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдовы. Трастовый фонд является инструментом развития, позволяющим Евросоюзу быстро и гибко реагировать на кризисные и посткризисные ситуации. Он объединит ресурсы государственных и частных доноров для осуществления инвестиций в проекты, направленные на улучшение социально-экономической структуры. Также рекомендуется увеличить поддержку экономических реформ и модернизировать нынешнее партнёрство, что позволило бы поощрить прогресс стран-партнёров в плане проведения европейских реформ. Эта модернизация могла бы обеспечить доступ, например, к таможенному союзу или на уровень Европейского союза.

В целях активизации прогресса в этих странах, предложение Комиссии по иностранным делам будет представлено Совету, Комиссии и Европейской службе внешних действий для рассмотрения на предстоящей 24 ноября встрече на высоком уровне участников Восточного партнёрства.