Влиятельный британский журнал The Economist опубликовал статью о ситуации в Молдове. В ней отмечается, что прежние прозападные политики в Молдове теряют доверие граждан, а западные дипломаты говорят, что Молдова — захваченное государство и «олигархическая диктатура».

The Economist перечисляет события последних недель в Молдове: конфликт вокруг назначения министра обороны, суд по делу о покушении на Владимира Плахотнюка и интервью киллера Виталия Проки, заявившего, что Плахотнюк заказал ему убийство в Лондоне банкира Германа Горбунцова, в то время как медиахолдинг демократов обвиняет в этом скрывающегося в России оппозиционера Ренато Усатого.

«Все это сопровождается полным разочарованием в прежней прозападной элите», — пишет издание. И напоминает, что в 2015 году стало известно о краже из трех банков $1 млрд, которые придется возвращать молдавским налогоплательщикам. Также стало известно, что молдавские банки отмыли $20 млрд из России. А после осуждения в 2016 году за злоупотребление властью экс-премьера Владимира Филата, Владимир Плахотнюк остался единственным человеком, принимающим решения в стране.

The Economist отмечает, что, получив на парламентских выборах 2014 года 15,8% голосов, партия Плахотнюка прямо или косвенно контролирует более половины депутатов в парламенте, правительство и имеет большое влияние на судебную власть. Издание приводит мнение неназванного дипломата: «Чтобы было понятно, это — захваченное государство, захваченное одним парнем. Олигархическая диктатура. В этой стране нет никакого интереса к судебной реформе, потому что, если бы он был, этот режим обрушился бы, как карточный домик».

Издание напоминает, что 11 октября Еврокомиссия заявила о приостановке выделения €28 млн. на реформу судебной системы в Молдове, потому что такая реформа не проводится.

The Economist отмечает крайне низкую популярность Плахотнюка: при всем его могуществе ему доверяют не более 2% населения, а за Демпартию готовы проголосовать 4%. «При этом, согласно опросам, президенту Додону доверяют 41%, а 36% готовы голосовать за его партию», — пишет издание.

Вместе с тем, автор отмечает, что противостояние между этими двумя политиками во многом условно: «Господин Додон и господин Плахотнюк говорят, что у них диаметрально противоположные взгляды на будущее, но многие уверены, что на самом деле они —часть одного политического картеля. В июле, например, они совместно приняли новое избирательное законодательство, которое благоприятствует победе их партий и призвано не допустить в парламент других».

Издание также упоминает «популярного бывшего министра образования» Майю Санду, незначительно уступившую Додону на президентских выборах в прошлом году. «Госпожа Санду опасается, что западные страны просто бросят ее страну. Она вполне может быть права. Когда было потеряно столько денег, пока так называемые проевропейские партии руководили страной, Владимиру Путину, возможно, даже не придется ничего делать, только ждать, пока молдаване сделают вывод: господин Додон и его партия — это те самые люди, которые наведут порядок, и увидеть, как Молдова возвращается к России», — подводит итог издание.

Источник: NewsMaker