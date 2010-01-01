Центральная избирательная комиссия установила размер ежемесячных субсидий из государственного бюджета в 2017 году, предназначенных для политических партий в зависимости от результатов, полученных на последних выборах, передает IPN.

Размер ежемесячных субсидий за каждый признанный голос, предоставленный политическим партиям в ходе парламентских выборов от 30 ноября 2014 года, составляет около 1,11 леев. Размер ежемесячных субсидий за каждый признанный голос, выраженный на всеобщих местных выборах 14 июня 2015 года, составляет около 0,47 леев.

Выделенные из государственного бюджета субсидии будут перечисляться на банковские счета, специально предназначенные для этого, открытые политическими партиями. Деньги будут передаваться политическим партиям ежемесячно.

Общая сумма государственных субсидий, предусмотренных в 2017 году партиям в результате двух туров голосования, составляет 40 млн. леев. Самые большие субсидии в результате двух туров голосования будет получать ежемесячно Либерально-демократическая партия – свыше 713 тыс. леев, ПСРМ – более 626 тыс. леев, ДПМ – более 625 тысяч леев.