Конституционный суд (КС) 31 октября дал положительный отзыв на законопроект либерал-демократов об изменении Конституции по вопросу названия государственного языка. Конституционные судьи считают, что в основном законе язык должен называться румынским, как и в Декларации о независимости страны.

КС рассмотрел на заседании 31 октября законодательную инициативу фракции либерал-демократов об изменении основного закона. Депутаты парламента, в частности, предложили заменить закрепленное в Конституции название государственного языка с «молдавского» на «румынский».

Конституционные судьи дали законопроекту положительное заключение. Аргументируя свою позицию, они сослались на постановление КС от 2013 года, где сказано, что Декларация о независимости Молдовы, в которой госязык назван румынским, превалирует над Конституцией, где говорится о молдавском языке.

Законодательную инициативу ЛДПМ, напомним, поддержали 34 депутата: либералы, демократы из числа бывших либерал-демократов и народные европейцы, также ранее входившие в ЛДПМ.

Судья Тудор Панцыру, председательствовавший на заседании, заявил, что законодательная инициатива не содержит юридических неточностей и ее могут рассмотреть в парламенте. Он также отметил, что предлагаемые поправки в Конституцию несут «технический характер», так как еще в 2013 году КС постановил, что Декларация о независимости Молдовы, в которой госязык назван румынским, превалирует над Конституцией, где говорится о молдавском языке.

Глава парламентской фракции Либерально-демократической партии Тудор Делиу, присутствовавший при оглашении решения КС, заявил, что «сегодня был сделан первый шаг в установлении исторической правды». «Граждане Молдовы говорят на румынском языке», — заключил он.

«Вынесенное решение означает, что можно приступить к рассмотрению и принятию поправки в Конституцию, не дожидаясь шести месяцев. Как только мы получим текст решения КС, мы зарегистрируем в парламенте законодательную инициативу, чтобы приступить к законодательной процедурой ее принятия», - сказал лидер фракции ЛДПМ.

Отвечая на вопросы журналистов, он выразил надежду, что удастся найти 67 голосов для внесения поправки в Конституцию.

«Депутаты ведь представляют граждан РМ. Я знаю многих депутатов из всех партий, которые признают, что язык общения является румынским языком. Среди них - и депутаты от Демократической партии. В том числе - председатель парламента Андриан Канду, который неоднократно утверждал, что разговаривает на румынском языке. Посмотрим, не расходятся ли у него слова и дела», - сказал Делиу.

Лидер Европейской Народной группы Валериу Гилецки заявил, что все депутаты от ЕНПМ подписали инициативу и поддержат ее в парламенте.

«Я не уверен, что удастся легко найти 67 голосов для принятия поправки в Конституцию. Даже если это не удастся сделать, решение КС о том, что государственным языком является румынским - останется в силе», - сказал депутат.

По его мнению, для того, чтобы две трети депутатов поддержали эту законодательную инициативу, необходим диалог и компромисс в парламенте. Он напомнил, что есть и инициатива Демократической партии о внесении в Конституцию поправки, согласно которой «европейская интеграция является стратегическим курсом развития страны». «Возможно, что путем компромисса удастся принять обе поправки в Конституцию - и о названии языка, и о европейской интеграции», - сказал Гилецки.

А вот президент Молдовы Игорь Додон крайне резко отреагировал на решение Конституционного суда. Глава государства выразил надежду, что депутаты молдавского парламента все же будут благоразумнее и парламентское большинство не поддержит проект переименования государственного языка Республики Молдова на «румынский язык». Впрочем, президент готов и к худшему варианту развития событий.

«Но даже если найдутся столько предателей, то у меня есть две попытки заблокировать этот закон, которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в Конституцию минимум на 1,5 месяца с момента принятия закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Не советую идти по этому пути! Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить его для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой», — сказал Додон.

Источник: NewsMaker, Инфотаг