Молдавскую делегацию представляют вице-спикер Юрие Лянкэ, сопредседатель комитета, депутат Игорь Время, а также депутаты Сергей Сырбу, Георге Мокану и Оксана Доменти. Мероприятие продлится два дня, передает пресс-служба парламента.

На встрече стороны обсудят сотрудничество Молдовы и ЕС, реализацию Соглашения об ассоциации, осуществление отраслевых реформ, сотрудничество в энергетическом секторе, реформу публичного управления и торговли. Также они затронут вопросы финансовых услуг и текущей ситуации в банковской системе Молдовы, проанализируют соблюдение прав человека и основных свобод, особенно свободы СМИ, а также реформу избирательной системы.

Планируется обсудить предоставление Молдове макрофинансовой помощи со стороны ЕС и обязательства Молдовы в контексте саммита «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября.

Заседание комитета пройдет под председательством представителя парламента Республики Молдова и представителя Европейского парламента. Сейчас сопредседатели Комитета — Юрие Лянкэ от парламента Республики Молдова и Анди Кристя от Европейского парламента. Последнее заседание комитета состоялось в мае в Кишиневе.

Источник: NewsMaker