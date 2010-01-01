Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в среду в Молдову с рабочим визитом. Группа экспертов во главе с Беном Кельмансоном пробудет в Кишиневе до 7 ноября, сообщает пресс-служба постоянного представительства МВФ в Молдове.

Как отмечается в пресс-релизе МВФ, цель визита — сбор информации для второго отчета об экономическом развитии Молдовы в рамках финансовой поддержки фонда с помощью механизмов кредитования. Миссия проанализирует последние экономические события и успехи, достигнутые властями в выполнении программы, соберет новые данные, оценит макроэкономические перспективы и обсудит с властями варианты макроэкономического развития, которые предстоит внедрить.

Кроме того, как ранее заявлял министр финансов Октавиан Армашу, с экспертами миссии власти обсудят основные параметры бюджета на 2018 год и после этого представят документ для публичного обсуждения.

Трехгодичная программа МВФ с Молдовой, утвержденная 7 ноября 2016 г., предусматривает финансовую поддержку в общем размере $182 млн, из которых около $59 млн уже перечислены.