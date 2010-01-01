Премьер-министр Молдовы Павел Филип и комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс, который находится с ознакомительным визитом в Молдове, обсудили на встрече реформирование юстиции, передает пресс-служба правительства.

Во время встречи глава молдавского кабмина подчеркнул, что реформа юстиции и борьба с коррупцией — один из приоритетов правительства. «Без обеспечения верховенства закона, мы не можем говорить об экономическом развитии страны. Создание рабочих мест, накопление доходов в бюджет, реализация социальных программ, благосостояние граждан напрямую зависят от вложенных в экономику инвестиций, а инвесторы приходят туда, где соблюдается закон», — подчеркнул Филип.

По его словам, еще существуют проблемы в осуществлении реформы судебной системы, однако тенденции — позитивные. Филип сослался на данные Барометра общественного мнения, который показывает, что если в апреле 2016 года в правосудие верили 10% населения, то в апреле 2017 года эта цифра составила 24%, в тоже время доверие к прокуратуре за тот же период выросло от 14% до 31%.

В свою очередь Нилс Муйжниекс призвал к тому, чтобы помощь, предоставленная Советом Европы в области прав человека, рассматривалась политическими лидерами как помощь в реализации реформ судебной системы. Стороны также обсудили вопросы соблюдения прав женщин и гендерного равенства, борьбы с домашним насилием и насилием женщин, а также финансирование государством НПО и укрепление доверия между населением обоих берегов Днестра.

Напомним, как ранее стало известно NM, Молдова не получит от ЕС €27 млн секторальной бюджетной помощи на реформы в юстиции. Об этом NM рассказали три информированных собеседника, один из которых работает в молдавских госструктурах. Замораживание финансирования связано с тем, что в Евросоюзе не видят прогресса в реформировании судебной системы страны.

Источник: NewsMaker