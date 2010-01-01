Центральная избирательная комиссия утвердила сумму расходов на референдум Анти-Киртоакэ - она составит почти 8, 9 млн леев. Ранее, 19 сентября, члены ЦИК проголосовали за проведение данного плебисцита 19 ноября 2017 года. Таким образом не были приняты во внимание запросы либералов в Конституционный суд и судебную инстанцию с просьбой аннулировать решение МСК по установлению даты референдума. Позднее, 22 сентября, Конституционный суд (КС) Молдовы отклонил иск защиты Дорина Киртоакэ, которая посчитала, что его отстранение от занимаемой должности незаконно.