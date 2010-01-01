Работы по строительству дороги, которая связывает села Фештелица и Марианка-де-Жос с Штефан-Водэ завершены досрочно. Проект стартовал в мае текущего года и был нацелен на развитие и реабилитацию региональной транспортной инфраструктуры, национального и международного транспортного сообщения и обеспечения гражданам доступа к объектам соцкультбыта и публичным услугам. Построенный участок дороги, протяженностью в 4 км обеспечит связь участка дороги Фештелица – Марианка-де-Жос – Штефан-Водэ с национальной трассой Кишинев – Каушаны – граница с Украиной. Стоимость проекта составляет более 19 млн. леев.