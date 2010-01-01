Всемирная туристическая организация при ООН избрала Республику Молдова в качестве принимающей стороны III Всемирной конференции по винному туризму, которая состоится в 2018 году. Информацию озвучил генеральный директор Агентства по туризму Станислав Русу в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню туризма.

«В 2018 году Республика Молдова станет под эгидой ООН Мировой столицей винного туризма и хозяйкой всемирной конференции. Ожидается приезд около 250-300 профессиональных экспертов из 70 государств. Расходы на транспорт и проживание будут оплачиваться участниками мероприятия. Республика Молдова оплатит только внутренние расходы, организационные», - сообщается в пресс-релизе Агентства по туризму.

Помимо Республики Молдова свои кандидатуры выдвинули Королевство Испания и Южно-Африканская Республика, но решение Всемирной туристической организации было принято в пользу Республики Молдова.

Первая Всемирная конференция по винодельческому туризму состоялось в 2016 году в Кахетии, Грузия, вторая, в нынешнем году, пройдет в Аргентине, в регионе Мендоза, участников третьего форума будет принимать Республика Молдова.