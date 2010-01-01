Ассоциация русскоязычных журналистов Молдовы выразила глубокое возмущение выдворением из страны 26 сентября известной российской журналистки Дарьи Асламовой и в особенности бесцеремонными обстоятельствами этой депортации.

Асламова договорилась с президентом страны Игорем Додоном об интервью, подчеркивает «Комсомольская правда», у нее «было письменное согласие» президента Молдовы. Издание пишет, что «спецкора уже ждали на паспортном контроле» несколько вооруженных «громил», у которых была фотография россиянки. Ее «скрутили, как бандита», пишет газета. Журналистке сообщили, что ей закрыт въезд в страну, не указав причины запрета. После этого ее «впихнули в самолет до Бухареста и отправили в Румынию». Причем все это осуществляли люди, которые «не представились, не показали какие-либо документы». Издание называет их «бандитами в погонах».

Сама Асламова сообщила, что в Бухаресте ей «позвонили из пресс-службы и заявили», что въезд в страну «заблокирован». «Если вы сможете пересечь границу, президент даст вам интервью, но больше мы не в силах ничего сделать, на границу уже переданы ваши данные», - сказали журналистке.

В свою очередь, Додон сообщил, что не знает, по какой причине Асламовой запретили въезд. Он обещал выяснить подробности произошедшего. Как пишет издание, «в окружении президента неофициально сообщили», что Асламова «находится в списке нежелательных персон».

При этом представитель пресс-службы погранполиции Молдавии утверждает, что «речь не идет о запрете», передает РИА «Новости». «Этому человеку было отказано во въезде в Молдавию, так как не была указана цель визита», - говорится в сообщении.

В этой связи ассоциация русскоязычных журналистов Молдовы направила 27 сентября обращение председателю парламента Андриану Канду и премьер-министру Павлу Филипу.

«Ассоциация русскоязычных журналистов Республики Молдова выражает свое возмущение и крайнюю озабоченность ситуацией, сложившейся в отношении российских журналистов, пытающихся посетить нашу страну и не могущих это сделать - по непонятным, необъяснимым причинам их не впускают на территорию Республики Молдова, - говорится в обращении. - Эти случаи стали регулярной и, увы, недоброй традицией - только за последние месяцы было отказано во въезде главному редактору федерального еженедельника «Российские Вести» Дмитрию Ермолаеву и главному редактору еженедельника «Аргументы и факты» Игорю Черняку.

Однако вчерашний случай произошедший с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Дарьей Асламовой, превосходит по своей дикости все остальные инциденты.

Известный журналист направлялась в нашу страну для того, чтобы взять интервью у президента Молдовы (!), причем на руках у нее было письменное согласие главы государства. Однако спецкора «КП» не просто не впустили на территорию республики, а, по сообщению самой Асламовой, «вооруженные автоматчики схватили за руки и буквально протащили по всему аэропорту и силой запихнули в самолет до Бухареста».

Подобная практика отношения к журналистам, выполняющим свой профессиональный долг, возможна лишь в странах с какой-нибудь жесткой диктатурой, где не озабочены мнением международного сообщества, но никак не в стране, декларирующей себя приверженной к европейским ценностям и демократии.

Господа! Вы заявляете о необходимости борьбы с российской пропагандой, но не являются ли подобные действия самой настоящей антимолдавской пропагандой, значительно ухудшая имидж нашей страны на международной арене?

Ассоциация русскоязычных журналистов Республики Молдова расценивает грубое и недопустимое отношение к представителю российских СМИ как очередную провокацию, направленную против восстановления дружбы и стратегического партнерства с Россией. У каждого подобного инцидента есть конкретный автор и заказчик. Мы настоятельно просим вас выяснить – кто он и чем руководствовался, идя на подобный шаг?

В тоже время члены ассоциации считают, что данный акт свидетельствует о том, что нынешняя Молдова встала на опасный и не демократический путь удушения основных положений, изложенных в Декларации свобод и прав граждан, под которыми в свое время подписались отцы-основатели нашего государства.

В связи с этим ассоциация русскоязычных журналистов Республики Молдова вынуждена обратится к посольствам иностранных государств, аккредитованным в Республике Молдова, представительствам ООН и ОБСЕ в Республике Молдова, в Делегацию ЕС в Кишиневе с просьбой четко обозначить свою позицию по данному и аналогичным вопиющим фактам, имеющих место в последнее время в нашей стране, которые наглядно демонстрируют отношение властей Республики Молдова к основополагающим правам и свободам граждан и представителей прессы».