Партия "Гражданская платформа достоинства и правды" (DA) объявила о начале национальной кампании «Миллион рук».

Как передает «ИНФОТАГ», ее лидер Андрей Нэстасе сообщил в среду на пресс-конференции у Собора Рождества Христова в центре Кишинева, что «целью кампании станет обретение поддержки, как минимум миллиона граждан Молдовы».

«Инициативные группы будут работать во всех регионах страны, посетят каждое село и будут общаться с гражданами, выслушивать их проблемы и предлагать решения. У партии нет такого объема денег, как у власти, но у нее есть любовь к народу и любовь народа. Власти не знают проблемы собственного народа, не знают, сколько молодых людей вынуждены были уехать за рубеж и то, как тяжело оставаться человеком в республике», - сказал он, подчеркнув, что DA «никогда не откажется от своих принципов и будет бороться за возвращение Молдовы к процветанию».

Зампредседателя партии Александр Слусарь отметил, что «DA родилась не в мешке олигарха, а в сердцах сотен тысяч обманутых властью людей с целью "объединения искусственно раздробленного молдавского общества, вне зависимости от национальности и политических взглядов».

Он считает, что «правящий режим, который за семь лет привел Молдову к катастрофе, боится DA и всячески препятствует ее деятельности».

Представители DA напомнили, что в воскресенье, 17 сентября, в Кишиневе состоится акция протеста, и призвали всех граждан принять участие в ней.