Президент Молдовы провел официальную встречу с главой делегации ЕС Петером Михалко, который официально приступил к своим обязанностям. Глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество в реализации целого ряда проектов в различных областях взаимного интереса.

Игорь Додон сообщил послу ЕС В Молдове, что «8 лет так называемой европейской интеграции под управлением сменившихся за это время кишиневских властей, спекулировавших на стандартах и качестве жизни в ЕС, оставили тяжкое наследие».

Молдавский лидер отметил, что Петер Михалко близко знаком с ситуацией в Молдове благодаря работе в нашей стране в различные периоды времени и на различных должностях, начиная с 1990 года.

На посту главы делегации ЕС словацкий дипломат Петер Михалко сменил Пиркку Тапиолу. Ранее Михалко уже работал в Молдове — был советником по политическим вопросам Кальмана Мижея, с 2007 по 2011 годы занимавшего должность спецпредставителя ЕС в Молдове. Период работы Михалко пришелся, в том числе, на апрель 2009 года, когда в центре Кишинева произошли массовые беспорядки.

Занимая пост словацкого посла в Греции, Михалко неоднократно приезжал в Молдову в составе делегации Словакии, посещал Приднестровье. Он также выступал в молдавских СМИ с заявлениями о евроинтеграции Молдовы. Михалко владеет русским и румынским языками.

«Посла Петера Михалко не удивишь флагом ЕС, развевающимся над ведомственными зданиями или автомобилями. Также, уверен, не вызывает у него удивления и восхищение имитация проевропейской позиции путем намерения внести в Конституцию приоритетом европейскую интеграцию», – сказал президент.

Подробное обсуждение вопросов внутренней и внешней политики президента Молдовы и главы Делегации ЕС запланировано на следующую неделю.

Между тем, эксперты считают, что мандат Петера Михалко будет крайне сложным. Намеченные на 2018 год парламентские выборы станут одним из ключевых событий, которые придутся на время мандата Петера Михалко. К очередному электоральному циклу Молдова подходит в условиях жесткого геополитического раскола в обществе и почти ежедневно звучащих заявлений о возможности вооруженного конфликта в регионе.

В то же время, отметил в беседе с порталом NewsMaker исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский, Михалко — опытный дипломат, хорошо знакомый с политикой Молдовы и с регионом в целом. «Я думаю, при нем ЕС будет стараться держаться в стороне от молдавской политики, не отдавая предпочтение тем или иным силам, но при этом твердо и принципиально настаивая на соблюдении простых и понятных правил. Поддержка в обмен на соблюдение правил и взятых на себя обязательств», — отметил он.