Президент РФ Владимир Путин предложил ввести в зону боевых действий на востоке Украины миротворцев ООН. Это может стать поворотным моментом в урегулировании конфликта в Донбассе. Среди названных Путиным условий — установить «прямой контакт» с представителями Донецка и Луганска. По сути, это сделает отколовшиеся регионы официальной стороной конфликта, по аналогии с Приднестровьем и конфликтом на Днестре. NM решил напомнить, как обсуждалась тема миротворчества в Донбассе.

Путин — первый, кто это предложил?

Первым идею ввода миротворцев ООН на восток Украины предложил Киев. Украинские власти говорят об этом как минимум с февраля 2015 года. А Москва, напротив, к привлечению «голубых касок» относилась скептически. Российский «Коммерсантъ» объясняет изменение подхода Кремля необходимостью перехватить инициативу. Дело в том, что потребовать введения в Донбасс миротворцев ООН планировал президент Украины Петр Порошенко в своей речи на Генассамблее ООН в конце сентября. Однако Владимир Путин его опередил, и теперь Совбез ООН будет в первую очередь обсуждать уже внесенный Москвой проект резолюции с российскими, а не с украинскими формулировками.

Что конкретно предлагает Путин?

Президент России выдвинул четыре условия. Во-первых, миротворцы ООН могут появиться в Донбассе при условии, что их задачей будет обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. Во-вторых, «голубые каски» должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон, а не на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Третья оговорка: по словам российского лидера, решение этого вопроса может произойти «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники». И наконец, в-четвертых, для размещения в регионе контингента ООН необходимо установить «прямой контакт» с представителями Донецка и Луганска.

Как на инициативу Москвы отреагировал Киев?

Первые отклики из Киева на инициативу российского президента были скептическими. Как отмечает «Европейская правда», в МИД Украины «приняли во внимание» заявление президента РФ и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии «под видом миротворцев» на территории Украины представителей России. В Киеве напомнили, что инициатива ввода миротворцев ООН принадлежит украинским властям, а Россия «как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины». В украинском ведомстве также подчеркнули, что в операции по поддержанию мира не могут участвовать представители незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР.

Что это значит для России?

В Киеве считают, что Россия в очередной раз пытается представить происходящее в Донбассе внутренним украинским конфликтом и юридически зафиксировать линию нынешнюю разграничения. Это также позволит снять с России ответственность за безопасность в регионе, за это будут отвечать «голубые каски». При этом, по логике Кремля, минские соглашения остаются и остаются основой урегулирования, которое может длиться не один год. При этом на площадке ООН у Москвы есть эффективные рычаги блокирования невыгодных ей инициатив по данной теме.

По словам главы комитета Совета федерации РФ по международным делам Константина Косачева, выступая с этой инициативой Москва решает сразу несколько задач: «Во-первых, она снимает обвинения Украины и Запада, что Россия не хочет выполнить важное условие об обеспечении безопасности до выполнения прочих пунктов минских соглашений. Во-вторых, эта идея реалистична, а потому несет для Киева угрозу наступления затишья на линии противостояния, лишив украинскую власть, по сути, главного источника легитимности и устойчивости — необходимости противостоять мнимой российской агрессии. В-третьих, воплощение этого замысла сделает обсуждаемые ныне планы поставок летального оружия на Украину извне излишними и бессмысленными. Против кого его применять, против миротворцев ООН? Ну и, в-четвертых, Россия этим ходом явно перехватывает инициативу и предлагает уже Украине или Западу искать аргументы, почему нельзя сделать то, что они сами, по сути, предлагали ранее, просто на более прозрачной и нейтральной основе?»

Что это значит для Украины?

Российская инициатива по сути означает, что Киев должен вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском. Для властей Украины это всегда было неприемлемо. По сути, это означает международное признание за Донецком и Луганском статуса сторон конфликта, по аналогии с Приднестровьем, представители которого также участвуют в миротворческой операции на Днестре. Главный принцип миротворческих миссий ООН действительно гласит, что добро на размещение «голубых касок» должны дать все стороны конфликта. Впрочем, в документах ООН напрямую не сказано, что это согласие должно быть озвучено в прямом диалоге противоборствующих сторон, а не, например, при участии посредников.

Как отреагировали на Западе?

Первая международная реакция на заявление Владимира Путина последовала из Германии и была весьма положительной. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что инициатива РФ о размещении в Донбассе миротворцев ООН должна побудить Европу к «новой разрядке» с Москвой. «Россия изменила свою политику на Украине. Мы не должны этот момент проморгать»,— сказал он, добавив, что отправка миротворцев в Донбасс может стать «первым шагом к отмене санкций против России». Уже в ближайшие дни российское предложение будет обсуждаться экспертами стран—членов Совета безопасности ООН, а ее рассмотрение на более высоком уровне может начаться на следующей неделе.

Источник: NewsMaker

В публикации использована информация изданий «Коммерсантъ» и «Европейская правда»