С 7 по 23 сентября на Украине проводятся ежегодные учения Rapid Trident. Они проводятся в рамках программы «Партнерство во имя мира», созданной НАТО. На учения пригласили и молдавских военных. Однако их участие под вопросом и зависит от того, какому приказу подчинится министерство обороны.

Военное ведомство уведомило президента о намерении отправиться на учения на Украину в конце августа. Глава государства ответил на это отказом. В ответном письме Игоря Додона, которое он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, говорится, что минобороны должно было заручиться согласием главнокомандующего Вооруженными силами, то есть – президента. Между тем глава государства не утверждал решения об отправке военнослужащих на Украину. В связи с этим он распорядился отменить подготовку к учениям и уведомить организаторов о том, что Молдова не примет участия в них.

Казалось бы, вопрос исчерпан, однако правительство решило пойти своим путем. На заседании в среду оно приняло постановление об отправке молдавских военных на учения. Впрочем, в названии постановления слово «учения» не употребляется. Вместо него используется формулировка «учебный курс» - возможно, для того, чтобы обойти требование закона «О национальной обороне», требующего получить разрешение со стороны главнокомандующего. В соответствующем пункте говорится о « совместных военных учениях» и нет ни слова об учебных курсах.

«Хочу напомнить вам, что правительство, по закону, обязано обеспечивать рост потенциала Национальной армии. И вот, исходя из этих соображений, мы выдвинули это постановление правительства. Я не вижу причин для запрета на участие в учениях, только, если нет желания ослабить армию», - так прокомментировал это решение Павел Филип. Он добавил, что правительство проанализирует законодательство, чтобы в будущем избежать подобных запретов.

Президент уже отреагировал на демарш кабмина и воспользовался данным Конституцией правом приостанавливать «действие актов Правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом».

В основе решения Игоря Додона лежит озвученный уже аргумент: молдавские военнослужащие могут участвовать в совместных учениях за пределами страны только с разрешения главнокомандующего. Между тем, он такого приказа не отдавал.

«Согласно Конституции Республика Молдова является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН», - отмечает глава государства.

По его мнению, Вооруженные силы «пребывают в плачевном состоянии, которое можно оценить как наихудшее за все время существования, благодаря евроунионистскому правлению с 2009 года и по настоящее время» и нуждаются в коренных реформах.

«А те, кто разрушил имущество, инфраструктуру, продали вооружение и будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной», - заявил президент.