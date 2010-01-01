Десять победителей Национальной премии за 2017 год были определены 22 августа, в рамках заседания Национальной комиссии по присуждению Национальной премии под председательством премьер-министра Павла Филипа, отмечается в пресс-релизе правительства.

В соответствии с регламентом, члены комиссии свое мнение выразили тайным голосованием, а имена победителей будут обнародованы после утверждения соответствующего правительственного постановления, передает trm.md

В ходе заседания были представлены заключения комиссий по областям науки, технологий, культуры и искусства, спорта, в том числе обращения в комиссию после истечения срока подачи документов кандидатов на Национальную премию.

Награждение лауреатов Национальной премии 2017 состоится 26 августа в рамках мероприятия, приуроченного к празднованию Дня независимости.

Национальная премия в размере 100 тысяч леев присуждается гражданам Республики Молдова за выдающиеся достижения, которые существенно обогатили науку, технику, культуру, искусство и спорт, внесли свой вклад в создание и продвижение положительного имиджа страны на международной арене, оказали значительное влияние на научно-технический и социально-экономический прогресс, национальную и мировую культуру.