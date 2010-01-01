Глава Делегации Европейского союза в Молдове Пиркка Тапиола завершает свою миссию в нашей стране. По окончании мандата чиновник был награжден государственной наградой «Орденом почета».

Президент Игорь Додон отметил, что дипломат награжден в знак глубокой благодарности за постоянную поддержку Республики Молдова в процессе реализации реформ, за усилия в продвижении демократических ценностей и интенсивную деятельность в целях повышения престижа Молдовы на международной арене, передает IPN.

Высокопоставленные лица провели в среду, 16 августа, встречу. «Я поблагодарил дипломата за его значительный вклад в развитие отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом, а также за сотрудничество в реализации ряда проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес, инициированных при личной поддержке господина посла. Также я отметил, что господин Тапиола является одним из послов, который попробовал, и ему удалось исключить геополитику из наших отношений. Именно он, в 2015 году передал в Брюссель сообщение о том, что Республика Молдова должна сосредоточиться на реформах, а не на лозунгах», - написал глава государства в Фейсбуке.

Игорь Додон пожелал успехов европейскому дипломату в его новой должности главы Делегации ЕС в Бангкоке (Таиланд). Президент выразил уверенность, что с назначением нового посла ЕС, позитивная динамика сотрудничества продолжится.