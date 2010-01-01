Праздничный концерт с участием известного российского исполнителя состоится под патронатом Игоря Додона.

На своей странице в социальной сети глава государства отметил, что 24 августа – великая дата в истории Молдовы, так как она символизирует освобождение нашей страны от фашизма. По случаю 73-й годовщины Ясско-Кишиневской операции под патронатом президента в республике пройдет ряд праздничных мероприятий.

Так, в 10.00 на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоится возложение цветов к Вечному огню. Будет открыта полевая кухня с традиционной солдатской кашей и 100 граммами фронтовых.

В 19.00 на площади Великого национального собрания в Кишиневе состоится праздничный концерт. На сцене выступят президентский оркестр, хор монастыря Курки и известный российский певец Григорий Лепс.

– Приглашаю всех, вне зависимости от политических и геополитических взглядов и предпочтений, кому дорога память о павших при освобождении Молдовы героях, принять участие в мероприятиях по случаю великой даты, – написал Игорь Додон.