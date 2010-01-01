В церквях по всей Молдове проходят праздничные богослужения в память о святом Пантелеймоне. Прихожане просят великомученника и целителя избавить их от болезней. В этот день в храмах служится литургия, зачитывается акафист, производится причастие. А знахари собирают лекарственные травы.

Великомученик Пантелеймон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. У западных христиан он считается покровителем врачей. Великомученик и целитель Пантелеймон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном. Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла. И отец отдал сына в начальную языческую школу. Как-то раз юноша увидел ребенка, который медленно погибал, так как был укушен ехидной. Парень начал просить Всевышнего о помощи и пообещал: если его мольба будет услышана и дитя выживет, то Пантелеймон примет православную веру. И тут на его глазах происходит настоящее чудо — ехидну разорвало на куски, а ребенок выздоровел. Юноша сдержал свое слово, он принял христианство, прошел обряд Крещения и стал последователем Господа.

Закончив школу, Пантелеймон начал учиться у знаменитого в Никомидии врача Евфросина и стал известен императору Максимиану (284—305), который захотел видеть молодого медика при своем дворе.

После смерти отца святой Пантелеймон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив других лекарей, жители стали обращаться только к святому Пантелеймону. Из зависти медики донесли императору, что он лечит христианских узников.

Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но Пантелеймон не отрёкся от христианской веры и на глазах императора исцелил больного именем Иисуса Христа. Максимиан в ярости казнил исцеленного, а Пантелеймона предал жесточайшим мукам. Святые мощи великомученика Пантелеймона частичками разошлись по всему христианскому миру. Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с 12 века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеймон, сын святого Мстислава Великого, имел изображение великомученика на своем шлеме. В день памяти святого 27 июля по старому стилю (9 августа — по новому) русские войска одержали две морские победы над шведами (в 1714 году при Гангуте, в 1720 году при Гренгаме).