Монеты номиналом в 1 и 2 лея в ближайшее время заменят банкноты.

Сегодня, 9 августа, Национальный банк Молдовы подвел итоги конкурса на дизайн новых монет в 1 и 2 лея. Об этом сообщил президент Нацбанка Ион Стурза.

Конкурс проходил с 27 июня по 4 августа. По его итогам были одобрены по три варианта рисунка на каждую монету. Их учтут при разработке окончательной концепции внешнего облика монет.

В конкурсе приняли участие 33 претендента, представивших более 80 концепций для обеих монет. В качестве награды победители получат по памятной монете из серебра. Имена победителей конкурса, как и внешний вид монет, Стурза раскрывать не стал.

- К моему великому сожалению, имена победителей раскрывать сегодня не буду. Я не могу это сделать из-за особенностей законодательства, - заявил он.

По словам Стурзы, введение в оборот монет большего номинала вызвано экономическими причинами: монеты долговечнее банкнот. Банкноты в 1 и 2 лея будут обращаться наравне с монетами, постепенно изымаясь из оборота из-за ветхости.

Ранее разработать дизайн новых монет в 1 и 2 лея предложили предложили гражданам Молдовы.

Источник: bloknot-moldova.md