Такое решение принято сегодня, 2 августа, на заседании правительства Молдовы. Таким образом кабмин удовлетворил запрос министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура после того, как Рогозин объявил о том, что он может приехать в Молдову в сентябре, если власти Молдовы предоставят ему гарантии безопасности и обеспечат транзит в воздушном пространстве других стран.

Решение правительства по Рогозину было принято неожиданно. В конце сегодняшнего заседания глава МИДЕИ Андрей Галбур предложил рассмотреть этот вопрос.

Галбур отметил, что Дмитрий Рогозин сделал серию заявлений, которые можно считать недружественными и выставляющими Молдову и ее народ в неприглядном свете. Также, по словам Галбура, в интервью телеканалу «Россия-24» российский чиновник сделал «лживые и очерняющие заявления в адрес молдавских властей». Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что действия и заявления Рогозина являются вмешательством во внутренние дела Молдавии.

Судя по видео-трансляции с заседания правительства, премьер Павел Филип не стал ставить вопрос о Рогозине на голосование. Во всяком случае на видео это не запечатлено. Также пока не известна позиция по этому вопросу главы Гагаузии Ирины Влах, которая отсутствовала на сегодняшнем заседании. Павел Филип лишь отметил, что все действия господина Рогозина считаются недопустимыми, а власти Молдовы должны «защитить честь и достоинство молдавского народа».

Согласно решению правительства, Дмитрию Рогозину запрещено въезжать на территорию Молдовы и транзит через нее. Рогозин, напомним, является сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

На прошлой неделе, российский вице-премьер оказался в центре громкого скандала. 28 июля он собирался посетить Молдову, чтобы встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном и в Бендерах принять участие в торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. Но самолет авиакомпании S7, которым российская делегация летела в Кишинев, развернулся у границы с Румынией и взял курс на Минск: румынские власти запретили судну транзит над своей территорией.

После инцидента Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24», обвинив в срыве визита лидера демократов Владимира Плахотнюка. «Мы имеем дело сегодня в Молдове не с законной властью, которая избрана народом, а просто с мафиозной группой, которая крутит и вертит молдавскими политиками», — заявил тогда Рогозин.

Сегодня же Рогозин сообщил, что принимает приглашение вице-премьера, министра экономики Молдовы Октавиана Калмыка посетить страну в сентябре, но ему нужны гарантии безопасности и пролета его самолета через все транзитные страны.

Источник: NewsMaker