Кабинет министров одобрил сегодня проект решения, согласно которому адвокатским конторам и эксперту, которые будут защищать интересы государства в связи с двумя административными спорами, возбужденными против Республики Молдова, будет выплачен гонорар в размере более 190 000 евро, информирует МОЛДПРЕС.

Интересы государства будут представлять компания KPMG Advisory SRL (Румыния), адвокатская компания Skadden (ФРГ) и эксперт Тобиас Трёгер, профессор права частного университета им. Гете г. Франкфурт (ФРГ). Они предоставят услуги по экспертизе для подготовки к разбирательству в арбитражном суде.

Действия против Республики Молдова в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) были инициированы фирмами Evrobalt и Kompozit за предполагаемое нарушение положений Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о продвижении и защите инвестиций. Заявитель подал жалобу, что вложил инвестиции в банк в Кишинэу, однако позже Национальный банк констатировал, что тот действует согласованно с другими акционерами, и его обязали продать свои акции.