Обнародован список министров, которые остаются в правительстве
После утверждения новой структуры правительства премьер-министр Павел Филип объявил, кто будет руководить новыми министерствами, сообщает Noi.md.
Министерство экономики и инфраструктуры – Октавиан Калмык
Министерство иностранных дел – Андрей Галбур
Министерство финансов – Октавиан Армаш
Министерство юстиции – Владимир Чеботарь
Министерство внутренних дел – Александр Жиздан
Министерство образования, культуры и исследований – Моника Бабук
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – Стела Григораш
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Василий Быткэ
Министерство обороны – заместитель министра Георгий Галбурэ
В составе правительства также остаются вице-премьер вопросам реинтеграции Георгий Балан, директор Академии наук Георгий Дука и башкан Гагаузии Ирина Влах. Из состава исполнительной власти исключена должность вице-министра по социальным вопросам, которую до сих пор занимал либерал Георгий Брега.