После утверждения новой структуры правительства премьер-министр Павел Филип объявил, кто будет руководить новыми министерствами, сообщает Noi.md.

Министерство экономики и инфраструктуры – Октавиан Калмык

Министерство иностранных дел – Андрей Галбур

Министерство финансов – Октавиан Армаш

Министерство юстиции – Владимир Чеботарь

Министерство внутренних дел – Александр Жиздан

Министерство образования, культуры и исследований – Моника Бабук

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – Стела Григораш

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Василий Быткэ

Министерство обороны – заместитель министра Георгий Галбурэ

В составе правительства также остаются вице-премьер вопросам реинтеграции Георгий Балан, директор Академии наук Георгий Дука и башкан Гагаузии Ирина Влах. Из состава исполнительной власти исключена должность вице-министра по социальным вопросам, которую до сих пор занимал либерал Георгий Брега.