Крупнейшие партии Европарламента потребовали, чтобы Евросоюз приостановил финансирование Молдовы и пересмотрел Соглашение об ассоциации с РМ. Ограничительные меры предлагается ввести из-за невыполнения Молдовой рекомендаций Венецианской комиссии, касающихся изменения избирательной системы. Об этом говорится в совместном заявлении Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE).

Марина Щупак

В жестком заявлении, подписанном председателем ЕНП Жозефом Долем и главой ALDE Хансом ван Бааленом, говорится, что в Молдове продолжает ухудшаться ситуация с верховенством закона и демократическими стандартами.

В заявлении несколько раз фигурирует имя председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, который, по мнению европейских политиков, является лидером молдавских демократов и социалистов, способствующим установлению автократии в Молдове: «Вместо того, чтобы вести страну и ее людей к процветанию, Демпартия и социалисты, возглавляемые Плахотнюком, выбрали установление автократии».

ЕНП и ALDE также выражают сожаление, что в последние месяцы альянс демократов и социалистов усилил нападки на проевропейских оппонентов и полностью проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии (ВК) по проекту перехода к смешанной избирательной системе. Кто, по их мнению, является в Молдове проевропейской оппозицией, не совсем ясно, однако далее в заявлении осуждается арест мэра Кишинева либерала Дорина Киртоакэ.

По мнению европейцев, в деле Киртоакэ речь идет об избирательной юстиции, которая пытается заставить оппозицию замолчать. Авторы заявления также сомневаются, что юстиция, «подконтрольная Плахотнюку и его альянсу ДПМ-ПСРМ, сможет провести транспарентное расследование и вынести беспристрастное решение».

Завершается заявление пессимистично. «Учитывая падение уровня свободы прессы, превышение полномочий госинститутов и давление на гражданское обзщество, молдавская власть под предводительством ДПМ-ПСРМ Плахотнюка подвергла настоящей угрозе великие достижения молдавского народа в последние годы и отбросила страну далеко назад от лидерства в Восточном партнерстве».

Это не первое критичное заявление ЕНП и ALDE после принятия молдавским парламентом проекта смешанной системы выборов. Ранее ЕНП, которая является крупнейшей партией Европарламента, уже потребовала от Еврокомиссии приостановить финансирование Молдовы и пересмотреть Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС. Отдельно с жесткой критикой выступала и третья по величине партия Европарламента ALDE.

Также раскритиковали принятие в Молдове смешанной системы верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

Премьер Румынии Михай Тудосе тем временем заявил, что в изменении избирательной системы в Молдове нет ничего из ряда вон выходящего. А вторая по величине в Европарламенте фракция социалистов и демократов и вовсе приветствовала принятие смешанной системы в РМ.

Источник:NewsMaker.md