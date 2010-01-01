Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур сегодня принял посла ФРГ в Республике Молдова Ульрике Кнотц в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Службу по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.

Министр иностранных дел поблагодарил немецкого посла за существенный вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Молдовой и Германией во время осуществления дипломатических полномочий.

Кроме того, глава МИДЕИ выразил признательность правительству Германии за помощь по развитию, оказанную нашей стране, подтвердив важность этой поддержки в процессе демократических, экономических и социальных преобразований в Молдове.

В свою очередь, немецкий посол выразила убежденность, что молдавско-германские отношения сотрудничества продолжат углубляться, правительство ФРГ решительно поддерживает реализацию повестки дня реформ в нашей стране.