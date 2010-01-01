Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Беном Келмансоном, будет находиться в Кишинёве в период с 17 по 21 июля. Согласно пресс-релизу постоянного представителя МВФ в Республике Молдова Арминэ Хачатрян, этот визит станет рабочим, а не миссией, посвящённой оценке выполнения программы сотрудничества с МВФ, передаёт IPN.



Целью визита является собрать информацию о макроэкономической ситуации и обсудить налогово-бюджетную политику, денежно-кредитную политику и иные важные политики, которые планируется реализовать осенью текущего года.



В конце этого визита не будет опубликовано заявления по его итогам. Такие рабочие визиты являются стандартной практикой в рамках сотрудничества со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ, и проводятся вне рамок официального цикла оценки выполнения программ.



