”К вопросу о подаче заявления на вступление Молдовы в Евросоюз. Некоторые заявления молдавских политиков актуальны всегда, как и их ”контрзаявления””, - журналист Анатолие Голя опубликовал в соцстях заявления политиков и различных первых лиц, которые обещали подать заявление о вступлении в Евросоюз.

«В 2011 году подаст заявку на вступление в Евросоюз. Страна готова к этому шагу с учетом прогресса, достигнутого за последнее время в процессе проведения реформ и внедрения в стране европейских стандартов. По его словам, для вступления в ЕС необходимо пройти ряд этапов, и подача заявки – первый из них». (Премьер-министр Влад Филат, 12 ноября 2010 года).

«Скоро мы подпишем Соглашение об ассоциации, но на этом не остановимся. У нас с председателем ЛДПМ есть четко разработанный план. Вместе с коллегами мы подадим заявление о вступлении в ЕС. Через полгода в стране пройдут парламентские выборы. Это будет настоящая битва за наше будущее и будущее следующих поколений, битва, в которой решится курс развития нашей страны. Нам предстоит справиться со многими вызовами. Сейчас подходящее время для того, чтобы подумать о том, что произойдет дальше». (Премьер-министр Юрие Лянкэ на совместном брифинге с Владом Филатом 13 июня 2014 года).

«Граждане живут в более свободной стране, чем пять лет назад, но многие из них еще вынуждены бороться за лучшую жизнь, бороться с бедностью и безработицей. Наступил момент для национального диалога, чтобы обсудить, как надо проводить эти изменения и интегрироваться в ЕС». (Председатель ЛДПМ Влад Филат на том же брифинге 13 июня 2014 года).

«Люди в Молдове устали от громких, далеко не реалистичных заявлений о том, что за год-два мы войдем в состав ЕС. Это не достоверно. Евросоюз рекомендовал Молдове придерживаться реалистичной позиции. Мы не должны делать красивые заявления, а должны работать. Какой смысл подавать заявку на вступление, если знаешь, что она будет отклонена? Мы занимаемся пиаром или серьезными вещами?!». (Председатель Демократической партии Мариан Лупу, 15 июня 2014 года).

«Молдова подаст заявку на вступление в ЕС во второй половине 2019 года. Заявка будет подана таким образом, чтобы обеспечить стране и статус кандидата. В этот период мы будем работать над тем, чтобы подготовить необходимые условия и получить этот статус. Будем внедрять положения Соглашения об ассоциации с ЕС. Если правительство будет работать в том же темпе, в котором работает с момента назначения, я уверен, мы добьемся успеха. (…). После того, как были взвешены наши возможности на 2016, 2017 и 2018 годы, мы подошли к идее, что в последующие три года мы сможем обеспечить внедрение положений Соглашения об ассоциации в таком объёме, что уже в 2019 году подача заявки будет реальна. (…) Заявление подадим во втором полугодии 2019 года, когда Румыния будет председательствовать в ЕС. Мы говорили с видными представителями Социал-демократической партии Румынии, которая является большим другом Республики Молдова. В 2019 году у нас будет сильный сторонник». (Председатель ДПМ Мариан Лупу в интервью Radio Moldova 26 апреля 2016 года).

«Главной моей задачей на протяжении четырёхлетнего президентского мандата будет возможность подачи официального заявления, чтобы наше государство стало страной-кандидатом на вступление в ЕС. Молдова подаст заявку о присоединении к Евросоюзу до 2020 года». (Кандидат в президенты РМ от ДПМ Мариан Лупу на презентации своей предвыборной платформы «Европейская Молдова», 18 октября 2016 года).

«Очень важно подать заявление, но еще важнее, чтобы его приняли, чтобы мы сами были готовыми к этому. Я думаю, что мы еще не готовы к членству в ЕС. Но мы намерены серьезно работать, чтобы даже за год провести большую работу. Если мы сохраним нынешние темпы, то через два-три года будем готовы. А может быть – и через год. Возможно, мы подадим заявку на членство в ЕС в конце 2018 года или в 2019 году, до парламентских выборов или сразу после них. Все зависит, прежде всего, от нас самих. Важно не столько подать заявление, как важно, чтобы его приняли. Молдова подаст заявление о членстве в Евросоюзе тогда, когда будет готова». (Председатель парламента Андриан Канду в передаче «Пятница с Анатолием Голя» 7 июля 2017 года.)