Служба внутренней безопасности МВД и Антикоррупционная прокуратура проводят сегодня обыски в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС).

Об этом изданию deschide.md сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. По его словам, речь идет о коррупционном деле.

В свою очередь, пресс-секретарь СГЗЧС Лилиана Пушкашу заявила, что в деле затронуты не руководство учреждения, а некоторые сотрудники муниципального управления.

Подробности дела станут известны позднее.