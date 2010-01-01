У владельцев автотранспорта Приднестровья должны быть специальные регистрационные номера, дающие им право свободно передвигаться в сопредельных государствах, - считает президент РМ Игорь Додон.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", выступая во вторник вечером в прямом эфире на телеканале Accent-TV, глава молдавского государства сообщил, что располагает информацией о том, что Украина собирается ввести запрет на въезд на ее территорию автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами.



"Я еще в мае предложил соответствующим структурам подумать, как реализовать на практике вопрос выпуска признанных Молдовой специальных регистрационных номеров для Приднестровского региона. Считаю, что это раз и навсегда решит эту проблему, и владельцы транспорта с левобережья Днестра смогут беспрепятственно передвигаться как по Молдове, так и по территории соседних государств", - сказал президент.



Он посетовал на то, что его предложение до сих пор не реализовано на практике.



"Я прямо сказал представителям Приднестровья, что за последние девять лет в моем лице у них появился настоящий друг, который готов решать их проблемы. У нас с левобережьем Днестра нет никаких проблем на бытовом уровне, а вот на политическом уровне диалога нет", - отметил президент.



По его словам, "необходимо предоставить Приднестровью особый статус в рамках федерации, и дать им возможность решать вопросы местного значения самим".



"Я вижу реальное решение приднестровского вопроса в 2019-2020 гг., когда в Молдове будет избран новый парламент, состав которого будет способен разрешить этот конфликт. Это реальные сроки разрешения этого вопроса, и эту позицию разделяют все участники переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2"", - отметил Додон.



Отвечая на вопросы к президенту РМ телезрителей Приднестровья, Додон несколько раз сказал, что он выступает "категорически против блокирования региона".



"У нас должно быть общее государство - Республика Молдова, у которого общие границы. Кстати, это признает и Россия, считая, что Молдова и Приднестровье должны строить одно общее государство", - отметил он.



Додон предлагает после парламентских выборов в конце 2018 года принять новую Конституцию, в которой определить статус Приднестровья и Гагаузии.



Президент считает, что оба эти региона должны иметь право на самоопределение в том случае, если РМ лишится своего суверенитета, имея в виду объединение Молдовы с Румынией.