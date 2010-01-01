Прежде, чем дать гарантии Нацбанку для покрытия ущерба в результате банковских махинаций, правительство провело консультации со Всемирным банком (ВБ) и МВФ. Об этом накануне вновь заявил в видеообращении в социальных сетях вице-спикер парламента, бывший премьер-министр Юрие Лянкэ.



Как передает «ИНФОТАГ», таким образом он ответил на заявления ВБ и МВФ, которые опровергли его слова о том, что правительство решило выделить в 2014 г. миллиардные кредиты трем проблемным банкам по рекомендации этих международных структур.



В качестве доказательств своей правоты Лянкэ представил отчет, разработанный оценочной миссией ВБ и МВФ, которая побывала в Молдове в феврале 2014 г.



«В документе три ключевых вывода. Так как речь шла о системном банке, государство не могло позволить, чтобы он обанкротился. Во-вторых, жизнеспособной альтернативы предоставлению гарантий не было. В-третьих, это решение помогло предотвратить заражение всей банковской системы», - сказал экс-премьер.



По его словам, бездействие правительства автоматически привело бы к банкротству Вanca de Economii. Вклады потеряли бы более 500 тыс. граждан, а также компании. Банкротство банка посеяло бы панику, кризис. Последовал бы массовый отзыв вкладов не только со счетов Вanca de Economii, но и из других банков.



Лянкэ отметил, что за последние 30 лет подобные решения принимались в 140 банковских кризисах в США, Великобритании, Испании, Словении.



«Означает ли это, что во всех этих странах тоже приняли преступные решения?!», - недоумевает он.



Лянкэ выразил сожаление, что «международные организации, так много помогавшие Молдове, оказались вовлечены в грязные внутриполитические игры, и ряд молдавских СМИ помогают политикам, которые на него нападают».