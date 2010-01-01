Президент Игорь Додон назвал четыре принципиальных условия, при которых Партия социалистов поддержит перехода Молдовы к смешанной избирательной системе. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он написал в среду на своей странице в facebook.



«Мы поддержим изменение избирательной системы, только если в проекте закона останутся четыре очень важных пункта», - отметил Додон, назвав эти условия:



1. Мы категорически против снижения избирательного порога для партий - он должен остаться на уровне шести процентов;



2. Должен пройти только один тур выборов - избирается депутат, набравший больше голосов, чем другие кандидаты;



3. Обязательно должны быть выделены депутатские места представителям Приднестровья. Это должны быть не пустые кресла, предназначенные приднестровцам, а реальные представители региона;



4. Должны быть открыты дополнительные участки за рубежом для диаспоры, в основном в РФ, чтобы наши мигранты могли более активно участвовать в выборах.



«Если все эти пункты останутся в проекте, то мы проголосуем за него во втором чтении. Если коллеги в парламенте не согласятся принять хоть один из них, то мы голосовать не будем», - заявил Додон.



На этой неделе было обнародовано официальное заключение Венецианской комиссии (ВКСЕ) по законопроекту о переходе Молдовы к смешанной избирательной системе. ВКСЕ крайне критически расценила законопроект, указав на то, что «реформа избирательной системы оставляет ряд вопросов и опасений, включая риск того, что депутаты могут попасть под влияние бизнес-элит». Согласно заключению, «Венецианская комиссия не рекомендует менять избирательную систему в отсутствие широкого политического консенсуса и в условиях поляризации общества».