Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро. Как передает агентство «ИНФОТАГ», решение принято во вторник, когда в Брюссель приехала для переговоров с руководством Европейской комиссии делегация Молдовы во главе с премьер-министром Павлом Филипом.



Пресс-служба Европарламента отмечает, что «помощь будет направлена на преодоление последствий экономических и политических потрясений». Выделение помощи сопровождается выдвижением строгих условий по внедрению реформ. Для выделения каждого из трех траншей помощи будет выдвинуто по 10 условий. Среди них - борьба с коррупцией, деполитизация госструктур, независимость судебной системы, соблюдение свободы СМИ. Особое внимание обращается на необходимость соблюдения Молдовой рекомендаций Венецианской комиссии относительно изменения избирательной системы.



Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», вопрос о выделении Молдовы макрофинансовой помощи в 100 млн. евро. обсуждается с начала этого года. Решение одобрено в январе Европейской комиссией, а 12 апреля - странами-членами ЕС на уровне послов. После этого, оно было утверждено парламентскими комиссиями и комитетами Европарламента. Ожидалось, что Европарламент примет окончательное решение на заседании 18 мая. Однако, было принято решение отложить, как минимум на один месяц, принятие решения. Это было связано критическим отношениям европейских институтов к инициативу правящей Демократической партией об изменении избирательной системы.



В начале мая с предложением отложить предоставление помощи Молдове выступили лидеры двух крупнейших партий Европейского парламента - Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ).



Европарламент решил дождаться заключения Венецианской комиссии (ВК) на инициативу об изменении избирательной системы в Молдовы, а также выполнения Молдовой рекомендаций ВК. Также, за это время решение о предоставлении макрофинансовой помощи обсуждалось в ходе «триалога» Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.



Европарламент рассмотрит вопрос о ратификации решения Еврокомиссии о выделении дополнительной помощи Молдовы на заседании 5 июля. Европарламенту предстоит принять решение о начале переговоров об условиях выделения помощи, из которой 60 млн. должны поступить в виде кредитов, а 40 млн. - в виде грантов.