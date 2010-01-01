Как «информационную блокаду собственного населения» расценил регистрацию в парламенте Молдовы законопроекта об исключении из молдавского эфира новостных программ российских телеканалов статс-секретарь - замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



Как передает «ИНФОТАГ», он заявил РИА «Новости», что «это вызывает чувство сожаления, так как по сути дела речь идет об информационной блокаде собственного населения».



Он также прокомментировал сообщения в СМИ о том, что высланные в конце мая из Молдовы российские дипломаты, якобы, вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины.



«Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил», - сказал он.



По его словам, «люди (дипломаты – «И.») выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии».