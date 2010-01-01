Президент Игорь Додон намерен обсудить с руководством России вопросы ограничения вещания российских телеканалов в Молдове. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил во вторник вечером в передаче на телеканале «НТВ-Молдова».



«На следующей неделе я полечу через Москву с официальным визитом в Азербайджан. Возможно, задержусь на день в Москве, чтобы обсудить с руководством РФ и этот вопрос», - сказал Додон.



Он заявил, что будет «противостоять до конца попыткам правящей коалиции запретить вещание российских информационных и аналитических программ».



«Власти в очередной раз пытаются запретить трансляцию российских информационных и аналитических программ. Это делается для того, чтобы за год до выборов заняться «промывкой мозгов» избирателей, чтобы они стали менее пророссийскими и более проевропейскими. Это попытка правящей ДПМ спасти свой рейтинг. Но ничего у них не получится. Мы сделаем все, чтобы не допустить принятия и вступления в силу этого закона», - сказал Додон.



Он отметил, что если закон все же примут, то он откажется его промульгировать.



«Согласно Конституции, если закон не промульгирует президент, парламент может повторно проголосовать за его принятие. В этом случае президент обязан промульгировать его. Но я не буду этого делать. В этом случае, у правящей коалиции есть два пути – либо отказаться от законопроекта, либо начать процедуру импичмента президента через всенародный референдум. Я готов к этому, я знаю, что народ меня поддержит», - подчеркнул президент.



Он отметил, что также поступил с законопроектом об объявлении 9 мая Днем Европы.



«Я категорически против этого закона. Я его не промульгировал и не собираюсь этого делать», - сказал Додон.



ДПМ зарегистрировала 13 июня законодательную инициативу о «борьбе с российской пропагандой». Законопроект предусматривает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении.